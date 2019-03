Schönwalde-Glien

Mit seinen Plänen, das Schönwalder Schullandheim umzubauen, hängt Betreiber Peter Bernhard derzeit komplett in der Luft. „Es geht einfach nicht voran, weil uns der Landkreis das Grundstück nicht verkauft“, sagt Bernhard. Als Erbpächter habe er bis 2020 ein Vorkaufsrecht. Der Landkreis lege ihm aber immer wieder Steine in den Weg.

Immer neue Hürden und Wendungen

„Zuerst war das Konzept nicht ausreichend beschrieben. Das haben wir dann von einem Experten erstellen lassen. Dann sagten sie plötzlich, wir würden zu groß bauen, bis schließlich die Anmerkung kam, dass in Schönwalde sowieso niemand ein Schullandheim haben möchte“, so Bernhard. Für ihn, der das Schullandheim seit 2013 betreibt, sind das alles fadenscheinige Ausreden. „Wenn der Landkreis für das Grundstück andere Pläne hat, ist das in Ordnung, aber dann soll er uns das auch klipp und klar sagen.“

Denn ohne den Kauf des rund 32 000 Quadratmeter großen Grundstücks, ist das Um- und Neubauprojekt nicht realisierbar. „Wir haben alles fertig geplant und könnten sofort loslegen. Uns fehlt nur das Grundstück“, sagt Bernhard.

Kaufantrag war auch Thema im Kreistag

Der Kaufantrag wurde erst auf der jüngsten Sitzung des Havelländer Kreistags wieder behandelt. Allerdings im nicht-öffentlichen Teil, an dem Peter Bernhard und sein Investor Herbert Hoeft nicht teilnehmen durften. „Wir wollten auf dieser Sitzung unseren Unmut zum Ausdruck bringen, wurden aber nicht einmal gehört“, so Bernhard.

Da das Thema im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt wurde, gab der Landkreis auch auf Nachfrage der MAZ keine Auskunft.

9500 Übernachtungen im vergangenen Jahr

Peter Bernhard und seinem Investor reißt jedoch langsam der Geduldsfaden. „Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, obwohl der Umbau dringend notwendig ist“, sagt Bernhard. Allein im vergangenen Jahr zählte das Schullandheim rund 9500 Übernachtungen.

Für dieses Jahr sei die Hauptsaision ebenfalls schon wieder komplett ausgebucht. Mehr als Dreiviertel der Schulklassen, die das Schullandheim in Schönwalde besuchen, sind Stammgäste. „Ihnen gefällt es hier in der Natur sehr gut, das einzige, das ihnen nicht gefällt, sind die sanitären Anlagen“, so Bernhard.

Das Schullandheim soll daher auf einen modernen Standard gebracht werden. Der alte sogenannte „Fuchsbau“ in dem sich derzeit 72 Betten befinden, abgerissen und durch einen zweistöckigen Neubau mit mehr Platz, auch für Bastel- und Aufenthaltsräume, ersetzt werden.

Neubauten sollen sich in Umgebung integrieren

Die neu geplanten Gebäude sollen zudem aus Holz gebaut werden, sodass sie sich gut in die von Wald geprägte Umgebung einpassen. Den ursprünglichen Plan, auf dem Gelände auch eine Kita für bis zu 40 Kinder zu errichten, haben Bernhard und Hoeft inzwischen wieder verworfen. „Nach anfänglich viel Interesse, hat sich die Gemeinde irgenKarl-Heinz Kordtdwann dazu entschieden, woanders eine eigene Kita auszubauen.“

Betreiber ärgert sich über Landkreis

Dass er so wenig Unterstützung erhält, lässt Peter Bernhard hin und wieder verzweifeln, gerade dann, wenn er hört, dass die Zusammenarbeit mit Schullandheimen in anderen Landkreises mit unter viel besser funktioniert.

„Wir wollen kein Luxushotel bauen, sondern den Kindern, die zu uns kommen, eine schöne Zeit bieten“, betont Bernhard. Die Nachbarschaft stünde dem Vorhaben offen gegenüber. Negative Stimmen kämen allein aus der Politik.

