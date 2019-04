Schönwalde-Glien

Die Motoren summen, die ersten Autofahrer wenden genervt ihr Fahrzeug und kehren um. Nach rund 800 Metern Stau und geschlagenen 18 Minuten ist die Fahrt wieder frei. Die Ampel springt auf grün und der Zug setzt sich in Bewegung. Die Autos werden auf die Mitte der L 16 geführt, zu zerfahren sind die Straßenbankette. Nach 500 Metern ist alles vorbei, die Sperrung wieder aufgehoben.

Umleitungsstrecke ist zu gefährlich

Eine dicke Abgas-Wolke hängt seit Mittwoch über der L 16 in Schönwalde-Glien. Grund für die halbseitige Sperrung der viel befahrenen und derzeit als Umleitung genutzten Landesstraße sei der Lkw-Begegnungsverkehr, wie der Landesbetrieb Straßenwesen jetzt mitteilte.

Der habe in den vergangenen Monaten, in denen die Straße als Umleitungsstrecke für die Bauarbeiten an der Bahnbrücke bei Bötzow genutzt wird, dafür gesorgt, das die Bankette zerstört wurden. Die Verkehrssicherheit sei bedroht, so der Landesbetrieb auf MAZ-Nachfrage.

Denn begegnen sich auf der L 16 zwei bereite Fahrzeuge, kann es schon mal knapp werden. Eine Ampel regelt in den kommenden Monaten den Verkehr, der Rückstau ist beträchtlich. Autofahrer müssen hier mindestens 20 Minuten mehr einplanen.

L 20 seit Monaten gesperrt Im Mai wurde die L 20 bei Bötzow gesperrt. Seither gilt die offizielle Umleitung über Pausin, Perwenitz, Vehlefanz, Eichstädt und Marwitz (22 Kilometer). Eine kürzere Alternative ist die Strecke über Wansdorf und die Bötzower Dorfaue (4,8 Kilometer). Der erste Bauabschnitt, der Bau eines Durchlasses südlich der Siedlung Bötzow-Ausbau, wurde bereits Ende September 2018 abgeschlossen. Auf der Landesstraße 20 zwischen Schönwalde und Bötzow wurde im November 2018 die Brücke über die Bahnstrecke abgerissen, die bis November 2019 erneuert werden soll.

„Und dass die Straße vor und nach der Sperrung genau so zerfahren ist, ist nicht gefährlich?“, fragt sich indes Bürgermeister Bodo Oehme. „Ein Mitarbeiter des Bauamtes hatte am Dienstag, also einen Tag bevor die Sperrung erfolgte, eine kurze Mitteilung vom Landesbetrieb erhalten. Feuerwehren und Rettungsdienste wurden nach meiner Kenntnis gar nicht informiert“, so Oehme.

Halbseitige Sperrung dauert noch bis November an

Bis zur Fertigstellung der Brücke bei Bötzow soll die Umleitungsstrecke an dieser Stelle gesperrt bleiben, also bis voraussichtlich November 2019. „Jetzt sind Osterferien, aber was passiert, wenn die Ferien vorbei sind? Die Menschen sind jetzt schon genervt von der Umleitung“, so Bodo Oehme.

Seit Mitte 2018 ist die L 20 voll gesperrt. 22 zusätzliche Kilometer geht es für Autofahrer über Pausin, Perwenitz, Vehlefanz, Eichstädt und Marwitz, 4,8 Kilometer beträgt die kürzere Strecke über Wansdorf und die Bötzower Dorfaue.

„Sie werden sich noch ganz andere Wege suchen, um die Ampelschaltung zu umfahren“, befürchtet der Gemeinde-Chef. Und tatsächlich: Bereits am ersten Tag der Sperrung wich ein gestresster Vater auf den Havelland-Radweg aus. „Ich muss die Kinder aus der Kita holen, ich schaffe das sonst nicht“, sagte er. Ihn habe die Sperrung der L 16 überrascht. Unter Zeitdruck entschied er sich für die verbotene Umleitung.

Die L16 hat die niedrigste Ausbaupriorität

„Ich rede seit über 20 Jahren davon, dass die L 16 in einem unzumutbaren Zustand ist. Passiert ist bis heute nichts“, so Bodo Oehme. An allen Ecken und Enden ist Schönwaldes Lebensader notdürftig geflickt. Schlaglöcher säumen die Straße, die an mancher Stelle gerade einmal 4,50 Meter breit ist. Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde beim Land darum, dass die Straße endlich saniert wird. Bislang ohne Erfolg, trotz mehrerer Unterschriftensammlungen. Nach wie vor hat die wichtige Landesstraße die niedrigste Ausbaupriorität.

Diese Einteilung erfolgt auf der Grundlage von Verkehrsschätzungen und Untersuchung der Verkehrsauslastung. Dass die Zahlen längst ihre Aktualität verloren haben, weiß Bodo Oehme. „Mehr als 4000 Fahrzeuge, darunter eine beträchtliche Menge Schwerlasttransporte, haben wir 2017 zwischen 6 und 19 Uhr gezählt. Das ist weit mehr als die offizielle Zählung des Landesbetriebes aus 2015“, so der Bürgermeister.

Adrenalin pur auf der Landesstraße

„Sobald man auf die L 16 fährt, ist es Adrenalin pur. Autos, die sich begegnen passen nur knapp aneinander vorbei, regelmäßig sehe ich im Vorbeifahren Autos am Straßenrand stehen, die einen Unfall hatten“, sagt auch Anne Keppura, die täglich die Umleitungsstrecke fährt. „Seit knapp einem Jahr fahre ich über die L 16 und hatte bislang zwei Steinschläge, einen Unfall und dann kommt noch der Verschleiß am Auto hinzu. Jetzt mit der Sperrung werde ich künftig wohl lieber die Autobahn nehmen“, so Kepurra.

Von Laura Sander