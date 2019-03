Schönwalde-Glien

Für die Kommunalwahl im Mai hat nun auch die SPD Schönwalde ihre Kandidaten gewählt. Dies teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit. Dabei setzen die Sozialdemokraten auf erfahrene Amtsinhaber aber auch neue Gesichter.

SPD-Ortsvorsteher stellen sich erneut zur Wahl

So tritt unter anderem Reinhold Ehl an. Erneut kandidieren die Ortsvorsteher Bärbel Eitner (Pausin), André Barkowski ( Paaren im Glien) sowie Jörg Meyer (Perwenitz). Diese stünden für den Bau von bezahlbaren Wohnungen sowie den Erhalt und die Restaurierung von Schullandheim und Strandgaststätte. Vor allem aber für das sozialverträgliche Miteinander aller Bürger in der Gemeinde.

Beschlüssen müssen der Gemeinde nützen

„Wer uns in den Sitzungen der Gemeindevertretung erlebt hat, weiß, dass die Frage entscheidend war, ob der Beschluss den Mitbürgern, also der Gemeinde nützt. Da suchten wir den Schulterschluss mit anderen Fraktionen, aber da konnte das Ergebnis unserer Diskussionen auch ein kritischer Brief an die SPD-Ministerin sein oder ein kontroverser Standpunkt gegenüber der Landespolitik“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Wilfried Seiring die Arbeit der Fraktion.

Weiter zur Wahl stellen sich: Wilfried Seiring, Yvonne Hartley, Corinna Schubert, Barbara Ziegner, René Baier, Manfred Bittner, Daniela Leinweber und Axel Kees.

Von Danilo Hafer