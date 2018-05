Havelland

Der Falkenseer Seniorenbeirat ist ohne Margot Kleinert nicht denkbar. Seit seiner Gründung vertritt sie die Interessen der Senioren, anfangs als stellvertretende Vorsitzende und seit nun mehr zwölf Jahren als Vorsitzende des Seniorenbeirats. Für ihr Engagement soll Margot Kleinert auf der Eröffnungsveranstaltung der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche, am 9. Juni, in Guben ausgezeichnet werden. Einen entsprechenden Vorschlag machte der Kreisseniorenbeirat Havelland.

Margot Kleinert vertrete dabei nicht nur die Interessen der Falkenseer Senioren, seit neun Jahren setze sie sich auch für den Bau eines Stadtbades ein. „Ihr ist es auch zu verdanken, dass der Beirat künftig mit Blick auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept stärker Einfluss nehmen wird“, heißt es in der Begründung des Kreisseniorenbeirates.

Aktiv und mitbestimmend

Die Brandenburgische Seniorenwoche – in diesem Jahr vom 10. bis 17. Juni – steht unter dem Motto: „Ein Vierteljahrhundert aktiv und mitbestimmend“. Im Havelland wird sie schon am 6. Juni vom Kreisseniorenbeirat in der Gaststätte „Schwanenkrug“ in Schönwalde-Glien eröffnet. In diese Gaststätte lädt auch der Schönwalder Seniorenbeirat für den 14. Juni, 15 Uhr, zu einer Nachmittagsveranstaltung ein.

Auch in den anderen Kommunen im Osthavelland ist viel geplant. In Ketzin stehen zwei Punkte auf dem Programm. Am 13. Juni, um 14 Uhr, wird zu einer Festveranstaltung in den „Gutshof Havelland“ in Falkenrehde geladen. Zu einem gemeinsamen Treffen des Seniorenbeirates, der Senioren aus Ketzin und der Partnergemeinde Welver kommt es am 19. Juni um 15 Uhr im Restaurant „Gothisches Haus“ in Paretz.

Empfang beim Bürgermeister

Aktive Falkenseer Senioren werden am 12. Juni, um 10 Uhr, von Bürgermeister Heiko Müller im Rathaus empfangen. Am 14. Juni beginnt um 15 Uhr ein Erich-Kästner-Nachmittag im Klubhaus Johannes R.-Becher.

Der Brieselanger Seniorenbeirat plant eine Fahrt nach Rathenow mit Besichtigung einer Musterwohnung. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Männerfrühstück und Fitnessparcours

Die Stadt Nauen und der Seniorenrat haben für die diesjährige Seniorenwoche ein Jubiläumsprogramm vorbereitet. Während es in den letzten Jahren meist nur eine Festveranstaltung gab, sind es 2018 gleich sieben. So lädt die Awo für den 11. Juni, ab 14 Uhr, zu einem Kaffeeklatsch zum Thema Pflege und einer Gesprächsrunde mit dem Pflegestützpunkt ein. Ein Männerfrühstück mit anschließendem Karten- oder Schachspiel und Nutzung des Fitnessparcours beginnt am 13. Juni um 9 Uhr im Café im Stadtbad. Um Anmeldung wird gebeten.

Zu einem Vortrag zum Thema Vorbeugen für den Notfall wird für 19. Juni, um 14 Uhr, ins Freizeit- und Generationenzentrum in der Ketziner Straße 1 geladen. Wer den Fitnessparcours im Stadtbad einmal mit einem Trainer absolvieren möchte, hat dazu am 27. Juni um 10 Uhr die Möglichkeit (Anmeldung erforderlich). Getanzt werden kann bei einer Veranstaltung am 20. Juni ab 14 Uhr im Zelt im Stadtbad.

Alle Anmeldungen für die Nauener Veranstaltungen nimmt Yvonne Prochnow unter 03321/40 82 44 entgegen oder per E-Mail an yvonne.prochnow@nauen.de.

Von Danilo Hafer