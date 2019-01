Havelland

Über die Termine zur Abholung von ausrangierten Weihnachtsbäumen im Havelland informiert jetzt der Landkreis.

Wie in jedem Jahr müssen die Bäume abgeschmückt, also frei von Kugeln, Kerzen, Lametta und anderem Christbaumschmuck, der in den Hausmüll gehört, zur Abholung bereitgestellt werden. Andernfalls sind sie nicht geeignet für die Kompostierung. Weihnachtsbäume mit einer Länge von über drei Metern sollten zudem einmal in der Mitte durchgesägt werden.

Die Abholung startet in Falkensee am 7. Januar (alle Straßen südlich der Bahnlinie sowie Finkenkrug, Falkenhorst, Finkenherd) und am 8. Januar (alle Straßen nördlich der Bahnlinie sowie Falkenhain, Seegefeld, Waldheim).

In Nauen geht es am 9. Januar los ( Börnicke, Ebereschendorf, Tietzow, Kienberg) und weiter am 14. Januar (Markee, Wachow, Niebede, Gohlitz), am 15. Januar (Stadt Nauen, Waldsiedlung, Utershorst, Groß Behnitz, Klein Behnitz, Quermaten, Neukammer, Schwanebeck) sowie am 23. Januar ( Ribbeck, Berge, Bergerdamm, Hertefeld, Lietzow).

Am 9. Januar erfolgt die Abholung in allen Schönwalder Ortteilen.

In Wustermark und seinen Ortsteilen ( Elstal, Priort, Wernitz, Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Dyrotz mit Ausbau) werden die Bäume am 14. Januar eingesammelt. Ebenso in Ketzin / Havel (Stadt mit Brückenkopf, Paretz, Falkenrehde, Neufalkenrehde, Etzin, Tremmen, Zachow, Gutenpaaren).

In Dallgow-Döberitz und Seeburg werden die Weihnachtsbäume bereits am 11. Januar abgeholt, in Brieselang und Zeestow am 10. Januar. Bredow kommt am 15. Januar an die Reihe.

Den Abschluss macht im Osthavelland Friesack. Hier werden in der Stadt, Wutzetz und Zootzen am 22. Januar alle Bäume eingesammelt, in Brädikow, Jahnberge, Vietznitz, Warsow, Paulinenaue, Selbelang, RetzowPessin, Haage, Senzke und Wagenitz am 23. Januar.

Von Laura Sander