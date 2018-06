Rathenow

Tippspiele sind zur Fußball-Weltmeisterschaft ein nettes Hobby. Kolleginnen und Kollegen kommen zusammen, diskutieren über Spiele, Ergebnisse und Chancen der Mannschaften. Das stärkt den Zusammenhalt im Arbeitsteam, es stärkt den Kampfgeist – jeder will schließlich der beste Tipper sein. Mit Tippspielen ist es wie mit allen anderen Dingen: die Zeit verändert den Ablauf. Früher wurden Gruppenspiele per Hand auf einem Zettel notiert, jeder schrieb das Ergebnis ein, eine oder einer durfte das Tippgeld verwalten. Danach wurde zusammengerechnet – alles per Kopf und Hand. Irgendwann kamen Taschenrechner, dann computergestaltete Tippbögen – und jetzt laufen diese Spiele voll und ganz digital über die so genannten Sozialen Netzwerke oder im Internet. Vorbei der Gang zu den Tippzetteln, die schön plakativ irgendwo in den Büros angepinnt sind. Vorbei der Fußball-Plausch mit der Kaffeetasse in der Hand. Nicht alles war früher schlechter. Es gibt bei der Tipperei aber noch immer Unwägbarkeiten – da hat sich nichts geändert. Immer, wenn eine Fußball-WM kommt, gesellen sich Personen zu den Tippern, die sich sonst für Fußball überhaupt nicht interessieren. Die machen das Spiel unberechenbar, indem sie Tipps abgeben, die vollkommen blödsinnig sind. Das „Bauchgefühl“ entscheidet,. Andere – so genannte Kenner – studieren Mannschaftsaufstellungen, Spielberichte und vieles mehr. Lesen den „Kicker“, „11 Freunde“ und die Sportteile von mindestens zehn Tageszeitungen. Und dann tippt irgendjemand, der auf das verzichtet im Jahr 2014 für Deutschland gegen Brasilien ein 7:1. Kein normaler Mensch tippt so. Das sind die mit dem Bauchgefühl. Mindestens ebenso ernst zu nehmen sind die Harakiri-Tipper. Sie setzen immer auf das vermeintlich schwächste Pferd und haben dann die höchsten Quoten. Mit Fußballverstand hat das nix zu tun, es ist die reine Zockerei. Wie hält man Menschen mit „Bauchgefühl“ und „Harakiritipper“ in Schach? Eine gute Frage an Jogi Löw. Frau Müller-Hohenstein sollte sie am kommenden Sonnabend mal stellen.

Von Joachim Wilisch