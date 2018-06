Rathenow

Vor einer Fußball-WM ist der Fan gut beraten, dass Equipment zu checken. Hält der Kühlschrank die Temperatur, sind die Schränke mit Knabberzeug gefüllt und – am wichtigsten – funktioniert der Fernseher einwandfrei?

Die Punkte 1 und 2 sind längst abgehakt, Punkt 3 hat am Abend des Eröffnungsspiels für die erste kleine Panikattacke gesorgt. Das Fernsehgerät lieferte zwar bewegte Bilder, aber der Ton dazu fehlte. Und das 24 Stunden vor dem Eröffnungsspiel. Auch, nachdem ich alle Kabelverbindungen kontrolliert hatte, blieb das Gerät stumm wie ein Fisch.

Also alle Notfall-Szenarien durchgespielt. Neuen Fernseher kaufen, die alte Röhre reaktivieren, auf dem Handy gucken. Alles nicht das Wahre. So freundete ich mich mit dem Gedanken an, meinen Feierabend in die Kneipe zu verlagern. War kein langer Entscheidungsprozess.

Und immerhin hätte ich bei der anstehenden Verhandlung mit meiner Gattin triftige Gründe für die Flucht an die Theke anführen können. Was hat sie von einem Partner, der frustriert vor der stummen Glotze sitzt?

Zu der kniffligen ehelichen Verhandlung, die ungefähr so brisant geworden wäre wie der nächste Gipfel zwischen Donald Trump und Angela Merkel, ist es aber nicht gekommen. Nach langer Fummelei habe ich das gesamte TV-System stromfrei gemacht – Expertentipp. Nicht nur die Aus-Knöpfe gedrückt, sondern alle Stecker gezogen.

Und siehe da, nachdem ich sie wieder reingesteckt hatte, war der Ton wieder da. Der Kneipe nebenan ist in diesem Moment ein einträgliches Geschäft durch die Lappen gegangen. Aber was tut man nicht alles für den Familienfrieden.

Von Markus Kniebeler