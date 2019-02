Havelland

Bisher haben Sabine Kosakow-Kutscher vom Büro des Landrates und Tobias Hipp von der Breuninger-Stiftung gemeinsam die Projekte im Innovationsbündnis Havelland vorangetrieben. Nun hat es einen überraschenden Wechsel gegeben. Tibias Hipp ist nicht länger dabei. Ersetzt wird er durch Ulrich Koltzer, der offenbar einige Defizite ausgleichen soll, die sich bei der Arbeit des Bündnisses in der Vergangenheit ergeben haben.

Erste Ziele

Denn über die Gründe für den Wechsel gibt es keine weiteren Informationen. Koltzer soll sich nun zuerst darum kümmern die Arbeitsgruppen auf den Weg zu bringen, die nach den Zukunftskonferenzen des vergangenen Jahres gegründet wurden. In einem Interview sagte Koltzer außerdem: „Wichtig ist, dass wir die Menschen mit unserem Bündnis abholen und begeistern, damit das Havelland noch besser wird.“

Eigene Rechtsform

Hat es hier in den vergangenen Wochen etwa gehakt? Ging es nicht so voran, wie sich das auch Landrat Roger Lewandowski wünschte? Beim Neujahrsempfang des Kreises hatte Lewandowski deutlich gemacht, was er von dem Innovationsbündnis erwartet: Das Bündnis benötige eine eigene Rechtsform, um vernünftig zu arbeiten. Das sei auch deshalb nötig, um Zuschüsse zu beantragen.

Bei einer Kreistagssitzung im vorletzten Jahr war die Rede davon, eine Stiftung als Rechtsform zu wählen. Bisher ist das Bündnis eng an die Breuninger-Stiftung in Paretz gebunden. Diese Infrastruktur möchte man gerne nutzen.

Ulrich Koltzer Quelle: Heike Bergt

Allerdings hatte die enge Bindung an die Breuninger-Stiftung zuletzt auch kritische Nachfragen an die Kommunalaufsicht im Innenministerium und den Landesrechnungshof zur Folge. Neben der Suche nach einer geeigneten Rechtsform will der neue Geschäftsführer zudem weitere Anstöße geben: „Es sollen Themen gelöst sein und sich auf guter Fahrt befinden und ich hoffe, dass die Energie weitergetragen wird und wir mit konkreten Ergebnissen aufwarten können.“

Die Vita

Einen ersten öffentlichen Auftritt hat Koltzer bei der Innovationsbündnis-Tagung „Innovative Bildung“ am 28. Februar um 19.30 Uhr in Ketzin.

Koltzer war Geschäftsführer des Kulturfördervereins Pfingstberg in Potsdam, er plante Gastspiele für eine Kabarett-Gruppe. Später wechselte er nach Oranienburg, wo er die Feiern zum 850jährigen Bestehen der Stadt organisierte.

Von Joachim Wilisch