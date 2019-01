Nauen

„Als wir die Nachricht erhalten haben, sind wir erstmal auf den Rücken gefallen“, sagt Peter Hacke, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Großer Havelländischer Hauptkanal - Havelland - Havelseen“ in Nauen. Per Brief wurde dem Verband vom Landesministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft mitgeteilt, dass sich das Land ab diesem Jahr nicht mehr an den Kosten für die Betreibung der Schöpfwerke, an Gewässern der zweiten Ordnung, die von öffentlichem Interesse sind, beteiligen will. Grundlage ist ein neues Wassergesetz.

Land zahlt seit 1993

„Das Land hat sich seit 1993 immer an den Kosten beteiligt, jetzt steht in dem entsprechenden Paragraphen 81 nur noch, das Land ,kann# sich beteiligen“, erklärt Hacke. Im Grunde hieße dies jedoch, dass die Schöpfwerksbetreiber vorerst keine Zuschüsse mehr bekommen.

Dies stellt auch den Wasser- und Bodenverband, der insgesamt 35 Schöpfwerke zwischen Kremmen, Nennhausen, Kloster Lehnin und Dallgow-Döberitz unterhält, vor eine große Herausforderung. „Wir haben unseren Haushaltsplan für 2019 ja bereits im vergangenen Sommer kalkuliert, unter der Prämisse, dass wir wie gewohnt Zuschüsse bekommen“, so Hacke. Knapp 200 000 Euro hat der Verband im Durchschnitt jedes Jahr vom Land erhalten und so rund die Hälfte der anfallenden Kosten gedeckt.

Langfristig müssten Beiträge erhöht werden

Die nun entstehende Lücke will der Verband zunächst mit eigenen Mitteln ausgleichen, die Gebühren sollen nicht erhöht werden. „Allerdings müssen wir auch erst noch den Jahresabschluss für 2018 abwarten. Erst dann wird sich zeigen, ob vielleicht doch ein Nachtragshaushalt nötig ist“, sagt Peter Hacke. Schon im Juni hatte der Verbandschef beim Ministerium nachgefragt, was sich nun konkret mit dem neuen Wassergesetzt in Bezug auf die Schöpfwerke ändert. Also ob die Kostenbeteiligung komplett gestrichen wird. „Auch auf wiederholte Nachfragen habe ich keine Antwort bekommen und bin davon ausgegangen, dass es so weiter geht wie bisher“, so Hacke.

Wenn das Land bei seiner Entscheidung bleibt, sei eine Erhöhung der Beiträge langfristig nicht zu verhindern. „Um die fehlenden Zuschüsse auszugleichen, müssten zu dem aktuellen Beitrag rund 1,25 Euro dazu kommen“, erklärt Peter Hacke. Dies würde vor allem Beitragszahler aus der Forst- und Landwirtschaft treffen, die über große Grundstücksflächen verfügen.

Schöpfwerke in Niederungen unverzichtbar

Der Betrieb der Schöpfwerke ist notwendig, da mit ihnen die vielen Niederungen im Verbandsgebiet trocken gehalten werden. „Einige Flächen liegen so tief, dass das Wasser, selbst bei einer Hochwassersituation, aufgrund des Reliefs nicht abfließen kann“, erklärt der Verbandschef. Die Schöpfwerke pumpen das Wasser daher aus einem Niederungsgebiet auf ein höheres Niveau, von wo aus es wieder selbstständig über das natürliche Gefälle abfließen kann. Insgesamt entwässern die Schöpfwerke des Wasser- und Bodenverbandes eine Fläche von rund 30 000 Hektar.

Eine ganz kleine Hoffnung hat Verbandschef Peter Hacke allerdings noch. „Vielleicht knickt das Ministerium unter dem Druck der Verbände ja doch noch ein und zahlt die Zuschüsse weiter, wie bisher. Doch daran glaube ich eigentlich nicht so recht“, so Hacke.

Von Danilo Hafer