Elstal

Zu einem Bewerbertag lädt das Unternehmen Karls Jobsuchende und -interessierte für den 4. März zwischen 12 und 19 Uhr ins Erlebnis-Dorf Elstal ein.

Potenzielle Neu-Karlsianer erhalten Einblicke in verschiedene Tätigkeiten in den Freizeitpark an der Bundesstraße 5. Wer zur Karls-Familie gehören möchte und zwischen 16 und 77 Jahren alt ist, kann seine Bewerbungsunterlagen mitbringen: Rund 100 Vollzeit-, Teilzeit und Aushilfsstellen sind zu vergeben.

Die Arbeitsangebote reichen vom Fahrgeschäftsdesigner über Bäcker und Bonbon-Künstler bis zum Erdbeerverkäufer oder Mitarbeiter in der neuen Erlebniswelt „Plansch-Land“, die im April 2019 eröffnet.

Weitere Informationen unter www.karls.de/jobs.

Von MAZ