Wustermark

Die Bewerber zur Kommunalwahl am 26.Mai für die Gremien in der Gemeinde Wustermark – die Gemeindevertretung und die Ortsbeiräte in Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort und Wustermark stehen fest.

„Die Wahlvorschläge sind durch den Wahlausschuss bestätigt worden. Die Bekanntmachung erfolgt in in den Schaukästen sowie auf der Homepage der Gemeinde“, sagt Wahlleiter Joachim Schreiber.

Für den Mitarbeiter der Wustermarker Verwaltung ist diese Aufgabe auch eine Premiere. Er übernimmt sie vom langjährigen Wahlleiter Maik Fabian, der im Vorjahr aus der Wustermarker Verwaltung ausgeschieden ist.

Letzter Listenplatz für Tobias Bank

Für die neue Gemeindevertretung können sich die Wähler zwischen 67 Kandidaten entscheiden. Mit 17 stellen die Sozialdemokraten die meisten Bewerber.

Die Wustermarker CDU hat 13 Leute nominiert, bei den Linken sind es zwölf, Bündnis 90/Die Grünen schicken 13 Kandidaten ins Rennen und die Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) zwölf.

Auffällig ist dabei, dass bei SPD, CDU, Grünen und WWG bereits bekannte und teils noch aktive Kommunalpolitiker auf den ersten Listenplätzen stehen, anders als bei den Linken. So rangiert der derzeitige Fraktionsvorsitzende Tobias Bank auf dem letzten Listenplatz.

WWG stellt Bewerber in allen Ortsteilen

Die Wustermarker Wählergemeinschaft hat in allen fünf Ortsteilen eigene Kandidaten für den Ortsbeirat aufgestellt. Für den Ortsbeirat im Ortsteil Wustermark bewerben sich 28 Kandidaten, darunter zehn der SPD, vier der CDU, fünf von Bündnis 90/Die Grünen, sieben der WWG und zwei Einzelbewerber mit Pascal Arras und Maria Zunke.

In Elstal gibt es für den Ortsbeirat 25 Kandidaten. Zehn Bewerber stellt die Linke, sechs die SPD, fünf die CDU, drei Bündnis 90/Die Grünen und einen die WWG.

In Priort bewerben sich vier Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, jeweils drei der CDU und der Linken und zwei der WWG.

In Buchow-Karpzow gibt es drei Kandidaten der WWG und zwei der SPD, in Hoppenrade schicken WWG, Linke und Bündnis 90/Die Grünen je einen Bewerber ins Rennen.

Von Jens Wegener