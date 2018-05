Wustermark

In den letzten Jahren seien die Mieten für die Mehrfamilienhäuser am Radelandberg in Elstal um 20 Prozent und in der Eisenbahnersiedlung in Elstal um 15 Prozent gestiegen. „Und es ist keine Ende in Sicht. Wenn wir jetzt nicht aufpassen und dem einen Riegel vorschieben, dann kommen in der Gemeinde Wustermark nur noch Zuzügler mit viel Geld und die Einheimischen werden rausgedrängt“, sagt der Fraktionschef der Wustermarker Linken Tobias Bank. In der Elstaler Kiefernsiedlung liegt der Mietpreis in der Geschosswohnungen bei etwa 6,65 Euro pro Quadratmeter.

Schon vor Jahren hatte er darauf gedrängt, im wiederbelebten Olympischen Dorf in Elstal einen Teil Sozialwohnungen zu schaffen, doch das war wegen der hohen Sanierungskosten bedingt durch den Denkmalschutz, nicht möglich. Zu mindest im ersten Bauabschnitt nicht.

Workshop als Ausgangspunkt

Jetzt nahmen die Linken einen erneuten Anlauf, um in der Gemeinde Wustermark künftig sozialen und bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Ein entsprechender Antrag fand bei den Gemeindevertretern einen Mehrheit. So ist die Wustermarker Verwaltung beauftragt worden, dazu Leitlinien zu erarbeiten und diese noch in diesem Jahr vorzulegen. Helfen soll dabei ein Workshop, an dem neben Verwaltung, Gemeindevertretern auch kommunale Wohnungsbauunternehmen und Wohnungsgenossenschaften teilnehmen.

In der schnell wachsenden Gemeinde Wustermark liegt der Schwerpunkt im Wohnungsbau bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Im Ortsteil Wustermark ist an neue Geschosswohnungen im Moment nicht zu denken, einzig in Elstal besteht die Möglichkeit. In künftigen Bauabschnitten im Olympischen Dorf, wenn unter anderem die Großblöcke, die von der B 5 aus sichtbar sind, saniert werden.

300 bis 400 Geschosswohnungen in nächster Zeit

Erst vor wenigen Tagen hatte Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) in einer Bauausschusssitzung in Buchow-Karpzow noch mal versichert: „Der Investor im Olympischen Dorf Terraplan hat zugesagt, dass es dort auch Mieten unter zehn Euro pro Quadratmeter geben wird. Das ist nicht vergessen, das steht.“ Gleichzeitig sei es gelungen, den Investor Baywobau dazu zu bewegen, in der Heidesiedlung Mehrgeschosser zu errichten. 120 Wohnungen sind geplant. Schreiber: „In den nächsten Jahren entstehen in der Gemeinde 300 bis 400 Geschosswohnungen.“

Begrenztes Wachstum in Priort

Vergessen werden dürfen dabei aber nicht die anderen Wustermarker Ortsteile. In Priort gibt es viele Bauwillige, aber der Landesentwicklungsplan lässt für den Ort nur ein begrenztes Einwohnerwachstum zu. Ähnlich ist die Situation in Buchow-Karpzow. Ortsbeiratsmitglied Christian Heideklang (SPD): „Wenn meine Kinder größer sind und ausziehen, aber im Ort bleiben wollen, sieht es schlecht aus. Mietwohnungen gibt es fast keine. Deshalb müssen die acht im ehemaligen Herrenhaus unbedingt erhalten bleiben.“

Von Jens Wegener