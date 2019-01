Hoppenrade

Der Biber im Pelsterlakegraben zwischen Hoppenrade und Wustermark wird erstmal nicht umgesetzt. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Havelland strebt zunächst eine andere Lösung des „Biberproblems“ an: „Wir haben die Genehmigung erteilt, eine Drainage in den Biberdamm zu verlegen“, so Dezernent Henning Kellner. Damit wäre dann wahrscheinlich gewährleistet, dass das Wasser in dem Graben nicht mehr staut und umliegende Wiesen und gar Keller von Wohnhäusern unter Wasser stehen, so Kellner.

Die Gemeinde Wustermark wird jetzt den Wasser- und Bodenverband Nauen beauftragen, diese Drainage einzubauen, so Wustermark Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Ob das hilft, werde man sehen.

In den letzten Jahren hatte der Biber in dem Entwässerungsgraben immer wieder Dämme gebaut und somit für feuchte Keller in Hoppenrade sowie in der neuen und alten Siedlung in Wustermark gesorgt. Auch Landwirt Uwe Jürgens musste Verluste hinnehmen, weil er in der Nähe des Grabens nicht auf seine Flächen kam.

Von Jens Wegener