Wustermark

Durch aufmerksame Mitarbeiter in einer Ladenpassage in Wustermark wurde am Mittwochnachmittag der Diebstahlsversuch aus mehreren Geschäften bemerkt. Zwei Männer waren aufgefallen, nachdem sie in verschiedenen Läden Gegenstände in ihre Rucksäcke stecken wollten. Ob ihnen der Diebstahl auch gelang, war zunächst unklar. Der Wachschutz der Ladenpassage stellte die beiden Männer fest und verwies sie des Geländes. Gleichzeitig wurde die Polizei alarmiert.

Am Bahnhof gestellt

Die Beamten konnten auf Grund der Beschreibung der beiden Männer einen 33-Jährigen in der Nähe eines Bahnhofes feststellen. In einer Befragung räumte der Mann ein, dass er in der Passage gewesen sei und dort eines Diebstahls beschuldigt wurde. Er stritt aber jede Tat ab. Bei der Kontrolle seines Rucksackes stellten Beamte unter anderem Kleidungsstücke fest, an denen noch Preisetiketten aus der Passage befestigt waren. Damit konfrontiert riss sich der 33-Jährige los und flüchtete.

Fahndung nach den Tätern

Nach dem Mann und seinem bislang unbekannten Mittäter wird nun gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZ