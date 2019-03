Priort/Brieselang

Was passiert im Katastrophenfall? Waldbrände, flächendeckende Stromausfälle oder Hochwasser – in solchen Ausnahmesituationen ist der Landkreis Havelland laut Brand- und Katastrophenschutzgesetz verpflichtet geeignete Maßnahmen zu treffen.

Versorgungseinheit in Priort und Brieselang

Bestandteil des Katastrophenschutzes ist unter anderem die Versorgungseinheit, die im Landkreis Havelland bei der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang und der Feuerwehr Priort stationiert sind. Sie sind auf dem neusten Stand, was die Verpflegung der eigenen Kameraden im Ernstfall betrifft, nehmen regelmäßig an Aus- und Weiterbildungen teil und absolvierten kürzlich einen Feldkochlehrgang.

Drei Tage lang kochten die Kameraden für 120 Menschen. Quelle: Feuerwehr Priort

Nach einem theoretischen Teil, in dem die Themen Hygiene, der Umgang mit Lebensmitteln und die Verpflegungsausgabe behandelt wurden, nahmen die Kameraden zudem an einer Übung in der Feuertechnischen Zentrale bei Kühlungsborn teil. Drei Tage lang versorgten sie dort 120 Personen aus der eigenen Feldküche, mussten Portionen abschätzen und den Umgang mit der Feldküche erlernen.

Im Ehrenamt unterstützen

„Auch wenn es anstrengende und lange Tage waren, konnten wir viele Erfahrungen bei dem Lehrgang sammeln. Es ist nämlich gar nicht so einfach, in so großen Mengen zu kochen“, sagte Maik Werther von der Priorter Wehr.

Wer das Engagement zum Katastrophenschutz unterstützen möchte, meldet sich unter info.feuerwehr.priort@gmail.com oder bei Facebook.

