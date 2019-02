Elstal

Gleich zweimal scheiterten unbekannte Täter bei ihren Einbruchsversuchen auf einer Baustelle in der Nauener Straße in Elstal.

So hatten die Täter in der Nacht zum Donnerstag versucht, die Jalousie eines Baucontainers aufzuhebeln, um in das Innere zu gelangen. Allerdings schafften sie dies nicht. Darüber hinaus wollten die Einbrecher in einen Bagger eindringen, der mit einem Schloss gesichert war. Dieses wollten sie aufbrechen, was ihnen aber ebenfalls nicht gelang.

Zurück blieben letztlich Beschädigungen in einer Höhe von rund 500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.

Von MAZ Havelland