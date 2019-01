Elstal

Bei Karls sind die Eisbären los: Am 12. Januar gastiert das Team der Eisbären Berlin mit der ganzen Familie in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal. Zwischen 14 und 18 Uhr schreiben Spieler wie Torwart Kevin Poulin, die Stürmer Florian Busch und Jamie MacQueen sowie Kapitän André Rankel Autogramme, posieren für Selfies mit Fans und bringen auch Ticketangebote für die kommenden Spiele des DEL-Rekordmeisters in der Mercedes-Benz Arena in Berlin mit.

Eisbären-Nachwuchs spielt Hockey

Zudem bieten die Eisbären zahlreiche Mitmachaktionen auf Karls eigener Eisbahn, wo neben den Eishockey-Profis auch der Eisbären-Nachwuchs sein Können zeigen wird. Der Besuch der Maskottchen Bully und Karlchen rundet den Familien-Fan-Tag ab.

Wer zwischen oder nach dem Besuch seiner Idole noch nicht genug von eisigen Erlebnissen hat, kann sich in der neuen, mittlerweile vierten Eiswelt „Komm ins Erdbeerkönigreich“ umsehen. Dauerkartenbesitzer der Eisbären Berlin erhalten am 12. Januar zwischen 16 und 18 Uhr kostenlosen Eintritt in die minus sieben Grad kalte Erlebniswelt, in der auf rund 2000 Quadratmetern fantastische Traumwelten aus mehr als 300 Tonnen Eis warten. Der reguläre Eintritt beträgt 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder über 90 Zentimeter Körpergröße.

Autogrammstunde ab 15 Uhr

Weiterhin sorgen eine große Po-Rutscher-Bahn, Eisstockschießen, die Achterbahn „K2“ sowie das neue Gummibeerchen-Land für süß-erlebnisreiche Winterfreuden in dem Freizeitpark an der Bundesstraße 5.

Das Programm des Familien-Fan-Tages: von 14 bis 14.30 Uhr spielen die Eisbären Juniors auf Karls Eisbahn, von 14.30 bis 15 Uhr dreht sich das Glücksrad und es gibt Verlosungen am Aktionsstand der Eisbären, von 15 bis 16 Uhr ist Autogrammstunde im Restaurant „Mecklen-Burger“, von 16 bis 17 Uhr Mitmachstunde mit den Eisbären-Juniors, von 16 bis 18 Uhr ist kostenloser Eintritt in die Eiswelt für Dauerkartenbesitzer der Eisbären.

Von Jens Wegener