Elstal

Erdbeer, Schokolade oder Vanille, die Deutschen lieben die klassischen Eissorten. Manchmal sind die gefrosteten Gourmets sogar mutig und probieren neue Sorten abseits der ausgetretenen Gelato-Pfade aus. So geschehen am Wochenende im Outletcenter in Elstal, wo das Gelato Village auf Rädern gastierte. 16 Eiskünstler aus Deutschland, die zuvor in Halbfinal-Wettbewerben im ganzen Land gekürt worden waren, traten im Kampf um die Gunst der Gäste gegeneinander an, um den besten einheimischen Gelati-Hersteller zu küren.

Weltmeisterschaft im Jahr 2021

Das Gelato Festival, organisiert von der Florenzer Agentus GS, wird es auch in den kommenden beiden Jahren geben. Die drei besten deutschen Eishersteller, die dabei gekrönt werden, bilden ein Dreierteam, das 2021 bei der Weltmeisterschaft „Gelato Festival World Masters“ in Florenz antreten wird.

In Elstal bekamen Havelländer und Gäste einen geschmacklichen Eindruck davon, was es noch so gibt, abseits von den Eisklassikern. Jeder Besucher konnte sich für 10 Euro ein Eisticket kaufen und bei allen 16 Eiskünstlern eine gefrostete Probe einer extra für den Wettbewerb erfundenen Eissorte schlemmen.

Jeder Wettbewerbsteilnehmer hatte 40 Kilo Eis

Die Auswahl war riesig: graues Pistazien-Eis, das mit echter Asche vom Vulkan Ätna aromatisiert wurde, White Mango Eis, ein Pfirsich-Eis mit Prosecco-Topping oder ein Joghurt-Honig-Nuss-Eis. Ein Eis war mit Raucharoma aromatisiert, ein anderes formte geschmacklich ein Butterbrot mit Marmelade nach. Francesco Orrico aus Hamminkeln: „Unsere Eissorte Eccellenza baut auf einem Mandelpesto auf. Hinzu kommen karamellisierte Walnüsse, in grobem Meersalz geröstete Pistazien aus Sizilien und aromatisierte Tonkabohne aus Brasilien.“ 40 Kilo Eis hatte jeder Wettbewerbsteilnehmer für die Verkostung der Besucher mit an Bord.

Voting per Handy

Zum Abschluss durften die Besucher per Handy ein persönliches Votum abgeben, das mit in das Urteil einer Fachjury eingehen soll. Sonja Schröder aus Dallgow-Döberitz votete mit: „Eigentlich bekommt ja jeder nur eine kleine Portion, aber am Ende konnte ich schon nicht mehr. Mein Favorit stand schnell fest. Es ist der Eismacher Guido Pellegrini aus Aschersleben mit einem salzigen Butterkaramelleis. Alle hatten aber sehr ausgefallene und ungewöhnliche Eissorten mit dabei. Es war einfach klasse, alles einmal zu kosten und persönlich mit den Eisherstellern zu sprechen.“

Karoline Stich von der Manufaktur EisQueen trat für Berlin im Wettbewerb an. Gemeinsam mit Josephine Dammann aus Hasewinkel war sie die einzige weibliche Vertreterin im Wettbewerb: „Und wir sind die einzigen verbliebenen Finalisten vor Ort, die keine italienische Wurzeln haben.“

Nächste Stationen Warschau und London

Annalisa Carnio vom Bundesverband der italienischen Speiseeishersteller erklärte: „Aufgrund der langen Tradition und der handwerklichen Qualität traue ich dem deutschen Team bei der Weltmeisterschaft eine Top-Platzierung zu.“

Die nächsten Stationen des Gelato Village auf Rädern sind Warschau, London und Wien. Dann ziehen die Trucks in die USA, wo acht Stationen auf dem Programm stehen werden.

Von Carsten Scheibe