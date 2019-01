Elstal

Erdbär Karlchen und Eisbär Bully sorgten für ein großes Hallo in Karls Erlebnis-Dorf. Anlass für das gemeinsame Auftreten dieser beiden putzigen Maskottchen am Samstag war der Familien-Fan-Tag mit dem Besuch der Berliner Eisbären in Elstal. Schon weit vor Beginn der Autogrammstunde hatte sich ein lange Schlange vor dem Eingang des Bauernmarktes gebildet. Die Fans warteten geduldig, um ihre Berliner Eishockey-Idole live zu erleben. Karls ist Premium-Partner des DEL-Rekordmeisters.

Lange Schlange weit vor Beginn

Marianne und Raffael Wernitz aus Berlin-Charlottenburg standen mit Tochter Lena ganz vorn. „Zweieinhalb Stunden vor Beginn der Autogrammstunde haben wir uns hingestellt. Wir sind seit zehn Jahren Fans der Eisbären und gehen regelmäßig zu den Spielen. Heute wollen wir Unterschriften ergattern”, erzählte Marianne Wernitz.

Aufregung sah man auch in vielen Gesichtern der wartenden Fangemeinde. Egal, ob bei Groß oder Klein, die Gefühlslage reichte von glühenden Wangen und glänzenden Augen bis zu hibbeligem Wippen mit den Füßen.

Auf den Tischen in dem kleinen abgesperrten Bereich für die Spieler lagen neben Stiften und Postern auch blau-weiße Bonbons und rote Kerzen. „Die Bonbons haben wir extra für diese Veranstaltung in den Vereinsfarben der Eisbären in unserer Manufaktur selbst hergestellt”, erklärte Frank Havemann, Repräsentant bei Karls.

26 Spieler waren dabei

Als aus den Lautsprechern das Lied „Hey, wir woll’n die Eisbär’n seh’n” erklang, begann die Fanparty. Unterstützt vom tanzenden Karlchen und seinem Freund Bully, sang die Fangemeinde laut mit. Danach durften sie an die Tische zu den Spielern. Ruhig und diszipliniert holten sich die Anhänger der Eisbären ihre Autogramme ab. 26 Spieler, im Alter von 19 bis 39 Jahren, und Maskottchen Bully schrieben fleißig ihre Namen auf Poster, T-Shirts, Kappen und alles, was es gab.

Manche der Enthusiasten hatten selbstgebastelte Dinge dabei, um sie signieren zu lassen. So auch Sandra Tesche aus Berlin. Die 28-Jährige hat in mühevoller Arbeit kleine Keilrahmen in den Vereinsfarben der Eisbären Berlin gestaltet. Jedes Bild war mit dem Namen und der Spielernummer eines jeden Teammitglieds versehen. Stolz zeigte sie danach ihre signierten Werke. „Einige habe ich schon mit Autogramm zu Hause an der Wand hängen, heute kommen wieder neue dazu”, freute sie sich. Seit 2010 sei sie Fan der Eisbären und zwar so intensiv, dass sie ihre Mutter Martina 2012 auch infizierte. Jedes Heimspiel wird besucht, das sei Pflicht.

Der Pressesprecher der Eisbären Daniel Goldstein war begeistert von dem Fanansturm im Havelland: „Ich schätze, es sind so 350 bis 400 Leute. Das dritte Jahr in Folge sind wir hier, und es werden von Mal zu Mal mehr.”.

Fan-Resonanz ist wichtig für die Spieler

Die Spieler hatten sichtlich Spaß an dem Nachmittag. Sie schrieben, lachten, plauschten mit den Fans. Sie wirkten frisch und entspannt, obwohl sie einen straffen Zeitplan haben. Freitag sind sie nach verlorenem Spiel aus Mannheim zurückgekommen, Samstagmorgen hatten sie Training und Sonntagmorgen geht es dann zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg.

Die Autogrammstunde war sehr familiär geprägt, nicht nur bei den Besuchern. Einige Spieler hatten ihre Frauen und Kinder dabei, fast war es ein ganz normaler Familienausflug. „Diese Begeisterung der Leute ist toll. Das baut die Mannschaft auf, denn Rückhalt und Zuspruch der Fans zu bekommen, ist wichtig für die Spieler”, weiß Daniel Goldstein. Gerade in der jetzigen Situation, weil es sportlich bei dem Eishockeyteam nicht so läuft. „Wir hatten uns vorgenommen, in dieser Saison einen der ersten vier Tabellenplätze zu belegen. Leider ist das nicht geglückt, zurzeit befinden wir uns auf Platz neun“, so der Pressesprecher.

Von Hannelore Berg