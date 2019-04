Elstal

Vom größten Infrastrukturprojekt der letzten Jahre im Landkreis Havelland – dem Bahn-Technologie-Campus – am Bahnhof in Elstal ist noch nicht viel zu sehen. Derzeit laufen die Erschließungsarbeiten für Straßen auf dem Areal.

Trotzdem ist bereits der erste „Vorbote“ von dem, was sich dort einst abspielen soll, schon vor Ort. Die international agierende Euro Rail Solutions GmbH (ERS) hat ihren Firmensitz nach Elstal verlagert und im Moment Quartier in gemieteten Räumen der Rail & Logistik Center GmbH & Co KG (RLC) bezogen.

ERS-Chef Thomas Eggersglüß Quelle: Jens Wegener

„Unser Kerngeschäft sind die Planung und Montage von Oberleitungsanlagen im öffentlichen Nahverkehr, also für Straßenbahnen und O-Busse“, erklärt Hauptgesellschafter Thomas Eggersglüß. 2016 hat der Bauingenieur, der mehr als 20 Jahre für die Firma Siemens in dem Bereich gearbeitet hat, die Firma mitgegründet. Derzeit gehören 24 Mitarbeiter dazu, „die aber nicht alle in Elstal sitzen, sondern viele arbeiten auf Baustellen im ganzen Land verstreut sind“, so Eggersglüß.

Neues Vorhaben am „Leipziger Dreieck“ in Potsdam

Einfach gesagt, ERS entwickelt einzelne Komponenten für den Fahrleitungsbau von Gleichstrombahnen. Der Fachmann nennt das Aggregate. Auch in Brandenburg an der Havel war ERS schon am Oberleitungsbau für die Straßenbahn beteiligt. „Ein weiteres Projekt beginnt Ende 2019 am Leipziger Dreieck in Potsdam“, verrät Eggersglüß.

Der elektrifizierte Bahnbetrieb werde in den stetig wachsenden Ballungszentrum weiter zunehmen. „Das damit verbundene Bedürfnis nach effizientem Massenverkehr sowie der Drang nach einer ökologischen Alternative zum herkömmlichen Individualverkehr beflügeln uns in unserer Tätigkeit“, so ERS-Chef.

Partner direkt vor Ort

Man stehe in engem Kontakt zur Wirtschaftsförderung Brandenburg, die habe ERS auch den Weg nach Elstal empfohlen. Die Entscheidung für den Standort sei letztlich gefallen, weil man dort auf dem Bahn-Technologie-Campus Havelland ein Ballung von Kompetenz rund um die Bahn erwarte. „Wir können dann hoffentlich direkt vor Ort mit Partnern wie Siemens über die Verbesserung der Systeme im Oberleitungsbereich sprechen, vielleicht sogar Dinge ausprobieren.“ Deshalb sei man darauf ausgerichtet, sich ein paar Meter weiter direkt auf dem Campus-Areal niederzulassen. Wann genau das sein wird, vermag Thomas Eggersglüß heute noch nicht zu sagen.

Der Bahn-Technologie-Campus Havelland wird eine Kombination aus Forschung und Praxis rund um den Schienenverkehr. So sollen bahnaffine Unternehmen angesiedelt werden, wissenschaftliche Bereiche mit Hörsälen für Studenten und Forschungsstätten und eine Ausbildungsstätte für Bahnberufe wie Lokführer oder Mechatroniker entstehen.

Straßenbau hat begonnen

Eine Fläche von 45 Hektar steht zur Verfügung. Die Anschubfinanzierung von 20 Millionen Euro – 13,5 Millionen vom Land Brandenburg, 6,5 Millionen vom Landkreis – wird verwendet für das Beräumen der Flächen von Müll, Wildwuchs und Munition (ist bereits geschehen) sowie für den Straßenbau und das Verlegen der Medien.

Um den künftigen Campus zu entwickeln, müssen vorhandene Gebäude (viele stehen unter Denkmalschutz) saniert und neue gebaut werden. Dafür braucht die Bahn-Technologie-Campus GmbH weiteres Geld und Partner.

Von Jens Wegener