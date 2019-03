Hoppenrade

Sie stehen im Halbkreis um die Tragkraftspritze herum. Heute sind nur vier der sieben Kinder zur Ausbildung ins Feuerwehrgerätehaus in Hopppenrade gekommen, was aber Jugendwart Franco Gerike nicht davon abhält, seine Fragen zu stellen: Welcher Schlauch kommt wo ran? Was ist der Unterschied zwischen C und B-Schlauch? Was müssen diejenigen beachten, die im Ernstfall an der Spitze stehen?

Lisa (10), Josefine (10), Emily (11) und Finn (13) versuchen abwechselnd die Antworten zugeben. Besonders Finn hat die Sachen schon gut drauf, bekommt einen gehobenen Daumen von Franco Gerike.

„Es macht einfach Spaß, die Kinder für die Feuerwehr zu begeistern. Nicht nur, weil wir immer Nachwuchs brauchen, sondern weil es eine nützliche Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche ist“, sagt Franco Gerike.

Auch seine Eltern sind in der Feuerwehr

Seit 2016 ist er der Jugendwart in der gemeinsamen Feuerwehreinheit Hoppenrade/Buchow-Karpzow, zuvor war er für drei Jahre weggezogen, kehrte aber 2015 nach Hoppenrade zurück. „Damals war die Nachwuchsabteilung praktisch tot, die musste ich erst wieder beleben,“, so Franco.

Er selbst wurde mit dem Feuerwehr-Gen von seinen Elter infiziert: Vater Otto und Mutter Marita (sie ist jetzt in der Altersabteilung) engagierten sich auch früher bei den Brandbekämpfern. „Kein Wunder also, dass ich auch da gelandet bin“, sagt Franco.

Und nicht nur das: Er hat gleich noch seine Tochter Emily mitgebracht, die er nun trainiert. „Papa als Ausbilder zuhaben, ist okay. Aber er behandelt mich wie alle anderen in der Gruppe“, sagt Emily.

Trainiert wird alle 14 Tage

Einmal in 14 Tagen kommen die derzeit vier Jungs und drei Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren aus beiden Ortsteilen im Gerätehaus in Hoppenrade für zwei Stunden zusammen.

Die Kinder üben regelmäßig an der Löschtechnik. Quelle: Tanja M. Marotzke

Fahrzeug- und Gerätekunde sowie üben für den Löschangriff nass stehen dann auf dem Plan. „Ich freue mich auf das Training, aber besonders auf die Wettkämpfe mit den anderen Jugendfeuerwehren, und auf das Jugendfeuerwehrlager in Paaren im Glien einmal im Jahr“, sagt Lisa.

Keine Zeit für andere Hobbys

Außer der Truppe in Hoppenrade/Buchow-Karpzow gibt es in der Gemeinde Wustermark noch Nachwuchsfeuerwehren in Wustermark, Elstal und Priort. Die Jugendwarte treffen sich regelmäßig, stimmen sich zur Ausbildung ab.

Franco Gerike hat sich dafür an zwei Wochenenden als Jugendleiter qualifiziert. „Der beste Lohn ist die Freude der Kinder“, sagt Franco Gerike über die vielen ehrenamtlichen Stunden, die er leistet.

Neben der Nachwuchsförderung ist der Jugendwart natürlich auch ein Aktiver in der Einheit Hoppenrade/Buchow-Karpzow, fährt bei den meisten Einsätzen mit. Das geht, weil sein Arbeitgeber, die Firma Offergeld im Güterverkehrszentrum Wustermark, den ehrenamtlichen Feuerwehrmann fast immer freistellt, wenn der Piper angeht.

Für andere Hobbys außerhalb der Feuerwehr bleibt für den 36-Jährigen kaum Zeit. Der zweifache Familienvater kümmert sich um seine beiden Hunde und liebt Sport – im Fernsehen.

Von Jens Wegener