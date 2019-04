Elstal

Nur wenige hundert Meter von Karls Erdbeerhof entfernt kam es am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 5 zu einem schweren Unfall. Eine Frau kam aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Graben neben der Straße. Das Auto war auf die Leitplanke geraten, die in diesem Falle als Schanze fungierte.

Zeugin unter Schock

Eine Autofahrerin, die dahinter fuhr, musste den Unfall mit ansehen und stand unter Schock. Beide Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Zur Galerie Ein Auto überschlug sich am Dienstagnachmittag auf der B 5 unweit vom Erdbeerhof und landete im Straßengraben.

Die Zeugen konnte vor Ort mit Schock entlassen werden, die Fahrerin des Unfallwagens wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei musste die rechte Fahrspur auf der B5 in Richtung Berlin einseitig sperren. Es kam dadurch zu langen Rückstaus.

Von MAZ Havelland