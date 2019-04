Elstal

Mit einer neuen Attraktion beginnt die Saison in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal am 13. April. Eröffnet wird das Plansch-Land – ein großer Wasserpark. Das Themenland bietet Bade- und Abenteuerspaß in mehreren Wasserbecken und auf Europas größter aufblasbarer Wasserrutsche. Für die nötige Portion Abwechslung sorgen Fahrgeschäfte wie einem Löffel-Jet (Karussell auf dem Wasser), einem Erdbeer-Drop (rasante Wasserrutsche) und eine Erdbeerkörbchenfähre. Ausreichend Entspannungsflächen mit Paletten-Liegen und Sonnenschirmen sowie eine Show-Bühne runden das neue Wasserreich ab.

Freier Eintritt in Wasserpark

Neben den Abenteuern im nassen Element und mehr als 60 ganzjährig geöffneten Attraktionen können sich die Besucher ab Mitte April auch wieder auf alle Sommer-Angebote freuen im Erlebnis-Dorf. So können Pony-Liebhaber zu Ausritten aufsteigen, den Wasserspielplatz „Ferkelsuhle“ erobern oder mit ferngesteuerten Booten über Karls Weltmeere brausen.

Der Eintritt in Karls neues Plansch-Land ist frei. Attraktionen wie der Löffel-Jet oder eine Fahrt mit dem Erdbeer-Drop kosten jeweils 2 Euro für Erwachsene und Kinder, die größer als 90 Zentimeter sind. Tages- und Jahreskarteninhaber erleben kostenlosen Wasserspaß.

Von Jens Wegener