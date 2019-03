Ketzin/Havel

Meckern auf die Verwaltung – das geht schnell von der Hand. Um aber fundierte Fakten und Meinungen der Bewohner darüber zu erfahren, ob und wie sie mit der Ketziner Stadtverwaltung zufrieden sind, sollte die zweite Bürgerbefragung zu Tage bringen. Von Mitte November bis Ende Januar konnten die Formulare ausgefüllt und abgegeben werden. Am Ende haben lediglich 41 Bürger teilgenommen. Nochmal 14 weniger als bei dem ersten Voting im Jahr 2016.

Verkehrsanbindung ist sehr gut

„Mit der Beteiligung bin ich natürlich nicht glücklich, aber mit den inhaltlichen Ergebnissen können wir gut leben“, sagt Bürgermeister Bernd Lück ( FDP). Im ersten von zwei Abschnitten wurden die Ausschilderung und Verkehrsanbindung sehr gut bewertet, bei Parkplätzen und der Barrierefreiheit gab es einige negative Stimmen. „Allerdings können wir an der unzureichenden Barrierefreiheit im Rathaus nichts ändern, weil es ein altes Gebäude ist, das unter Schutz steht“, erklärte Lück.

Einige negative Stimmen zur Freundlichkeit

Die große Mehrheit der beteiligten Bürger schätzen die Freundlichkeit (35 Stimmen) und die fachliche Kompetenz (32 Stimmen) der Verwaltungsmitarbeiter als sehr gut ein. Jeweils sechs Leute äußerten sich unzufrieden in beiden Punkten. Auch dafür hat der Bürgermeister eine Erklärung: „Wer vom Ordnungsamt ein Knöllchen oder für sein Kind keinen Kita-Platz bekommt, gibt dann solche Wertungen ab.“

Neue Telefonanalge kommt

Die Öffnungszeiten der Verwaltung und die Hilfe bei Antragsstellungen wurden überwiegend positiv eingeschätzt, wobei die telefonische Erreichbarkeit kritisiert wurde. Eine neue Telefonanlage werde angeschafft, so Lück. Zumindest würde den Anrufern dann gesagt, dass der jeweilige Mitarbeiter in einem Gespräch ist und in einigen Minuten zur Verfügung stehen wird. Überraschend null Kritik äußerten die Teilnehmer zu Wartezeiten in der Verwaltung, lediglich zur Bearbeitungsdauer von Anträgen gab es fünf negative Stimmen.

Auch Wünsche geäußert

„Unterm Strich haben die Bürger uns eine gute Arbeit bescheinigt“, sagt Bernd Lück. 293 Stimmen zu allen Punkten waren sehr zufrieden, 92 waren zufrieden und 46 unzufrieden.

Unter dem abschließenden Punkt Wünsche fanden sich unter anderem: mehr gelbe Säcke, mehr Parkplätze und ein Bahnanschluss für Ketzin. Ein Bürger meinte es besonders gut und schrieb: „Ich hoffe, die Verwaltung bliebt immer gesund.“

Von Jens Wegener