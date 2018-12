Wustermark

Ein Lagerfeuer bei Dyrotz geriet am Samstagabend außer Kontrolle. An dem Abend wurden die Kameraden der Feuerwehr Wustermark und deren Ortsteile gegen 18 Uhr zu einem Brand in den Ortsteil Dyrotz gerufen.

Aufmerksamer Autofahrer

Ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 5 vorbeifuhr, hatte unterhalb der Bundesstraße ein großes Feuer entdeckt. Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Brand. Eigentümer eines Grundstücks hatten auf einer Freifläche ein großes Feuer angezündet. Sie verbrannten dort Stroh und Holzbalken. Da das Feuer in seiner Fläche größer als fünf mal fünf Meter war, war es wegen seiner Größe verboten.

Die Wustermarker Feuerwehr löschte das große Lagerfeuer. Quelle: Julian Stähle

Kameraden aus Wustermark leiteten mit einem Schnellangriff und einem weiteren Trupp die Brandbekämpfung ein. Auch die Polizei kam vor Ort und nahm die Personalien der Eigentümer auf.

