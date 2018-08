Wustermark

Im Havelkanal, in der Nähe des Wustermarker Ortsteils Buchow-Karpzow, wurde am Montag eine leblose Frau geborgen. Ein Bootsführer meldete der Polizei am Montagnachmittag eine offenbar leblos im Havelkanal (Kilometer 26,9) treibende Person. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde die Person aus dem Wasser geborgen.

Identität nicht geklärt

Es handelt sich um eine komplett bekleidete Frau, bei der der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Hinweise zu ihrer Identität wurden bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf die Einwirkung Dritter liegen derzeit nicht vor.

Von MAZonline