Elstal

Der interessanteste Müllfund, den sie einmal hatte, war ein Schuh, aus dem zwei kleine Bäumchen wuchsen, sagt Alexandra Livet. Sie ist Koordinatorin für den Aufräumtag in Elstal.

Gut 30 Elstaler sind am Sonnabend gekommen, um in kleinen Gruppen einzelne Straßen und Gebiete im Ort nach Müll abzusuchen und diesen einzusammeln. „Letztes Jahr haben wir so viel Müll gesammelt, dass es am Ende 200 große Säcke damit gefüllt waren“, sagt Alexandra Livet.

Zur Galerie Zug um Zug wird Elstal sauberer –30 Anwohner haben am Aufräumtag dafür gesorgt.

Der ehemals kleine Ort der Gemeinde Wustermark steht zurzeit vor einer große Herausforderung: Es ziehen schneller mehr Menschen dorthin, als die Gemeinde mit vereinzelten Infrastrukturen nachkommen kann. So fehlt es beispielsweise an öffentlichen Mülleimern.

Kaffeebecher und Kleiderbügel

In Gräben liegen Einwegkaffeebecher, aber auch Kleiderbügel. Touristen, die die Attraktionen in Elstal aufsuchen, hätten oft keine Lust, den nächsten Mülleimer zu suchen. „Bis vor ein paar Jahren haben mein Mann und ich regelmäßig gesehen, wie ein Angestellter eines Fastfood-Restaurants täglich Müll einsammelte“, sagt Anwohnerin Regine Bucher.

Mühsamer Beginn

Seit einiger Zeit sehe sie das nicht mehr und der Müll nehme zu. Bucher und ihr Mann haben schon in so manchem Jahr in Elstal Müll gesammelt. „Es fing damit an, dass Bürgermeister Holger Schreiber dazu aufrief“, sagt sie. „Dem Aufruf sind wir dann mit sehr wenigen anderen Leuten gefolgt.“

Umweltnetzwerk koordiniert

Seit 2018 organisiert nun das Umweltnetzwerk Wustermark den Aufräumtag. Durch die gezielte Koordination kommen mehr Anwohner zur Sammelaktion.

Beim Umweltnetzwerk würde man sich über mehr Einsatz der ansässigen Unternehmen freuen: „Es wäre schön, wenn die Firmen wenigstens Mülleimer spenden könnten“, sagt Livet. Wenn der Ortsbeirat dies zuließe auch gerne mit Firmenlogo darauf.

Anwohner und Besucher

Doch es sind nicht nur die vielen tausenden Besucher, die der wachsende Ort zu verkraften hat. Manche Einwohner zeigen ebenfalls wenig Verständnis für den Umweltschutz. So hat die Kindergarten-Waldgruppe in ihrem Waldstück die Überreste einer alten Matratze gefunden.

Ganze Sofas gefunden

Livet und ihre Kollegen fanden schon ganze Sofas und Gartenmöbel, die einfach eine Böschung heruntergeworfen worden waren. Anwohnerin Bucher sagt, als sie einmal Jugendliche darum bat, Müll im Abfalleimer zu entsorgen, bekam sie die Antwort „Das ist aber nicht cool.“

Die Müllsammler versuchen an diesem Tag, die populärsten Stellen in Elstal zu säubern. Einige beginnen am Campus, andere am Karl-Liebknecht-Platz vor der Kirche. Eine kleine Gruppe geht dann zum Kletterpark, eine andere in Richtung der Outlet-Parkplätze. Auch um den Sportplatz und am Wäldchen neben der neuen Heide-Siedlung ist reichlich Plastik- und Glasmüll zu finden.

Glasflaschen und Scherben

„Voriges Jahr habe ich vier Schubkarren voll mit Glasflaschen und Scherben aus dem Wald geholt“, sagt Livet. Schubkarren schieben kann sie in diesem Jahr leider nicht, da durch eine Verletzung ihr linker Arm geschient werden musste. In diesem Jahr bleibt ihr darum nur, die Helfer mündlich anzuleiten.

Elstalerin Elena Diao war ebenfalls 2018 bei der Aktion dabei, weil sie die Verschmutzung stört: „Es könnte hier so hübsch sein, wenn nicht überall Müll liegen würde“, sagt Elena Diao.

Auch Diao führt die Einwegkaffeebecher und den Sperrmüll als Problem auf. Dazu käme noch der Biomüll aus den Gärten der Anwohner. Der ein oder andere würde den einfach in den Wald kippen.

Alexandra Livet fügt an: „Es gibt hier jetzt zwar endlich Biotonnen, aber einige haben noch kein Verständnis dafür, wie sie sie nutzen sollen.“

Kindergarten sammelt Dienstag

Die 30 aktiven Sammler haben an diesem Tag 100 Säcke mit Müll, Autoreifen und reichlich Schrott eingesammelt. „Insgesamt scheint es etwas besser als im Vorjahr“, sagt Livet. Neu war eine große Ansammlung Kleiderbügel in einem kleinen Waldstück nahe dem Outlet Center. Am Dienstag, 26. März, wird die Waldgruppe des Kindergartens noch etwas mehr Müll einsammeln.

Von Vivien Tharun