Ketzin/Havel

Ab dem 15. April gibt es mit der Linie 642 eine direkte Busverbindung zwischen Ketzin/ Havel und dem Bahnhof Wustermark. Knapp 30 Minuten braucht ein Havelbus für die Strecke, wobei die Linie an Wochenenden sogar in Zachow/Gutenpaaren beginnt und endet.

Die Freude über diese Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen beiden Nachbargemeinden ist groß. „Für Bürgermeister Bernd Lück und mich erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch“, sagt der Vorsitzende der Ketziner Stadtverordnetenversammlung Jürgen Tschirch.

Unterschriftensammlung hat etwas bewegt

Er hatte sich in der Sache besonders beim Landkreis Havelland, der für den ÖPNV verantwortlich ist, engagiert und in Ketzin/ Havel eine Unterschriftenaktion initiiert. „Die mehr als 1000 Unterschriften zeigen, wie sehr die Ketziner diesen Bus wollen. Aber jetzt kommt es darauf an, dass dieses Angebot auch gut genutzt wird“, so Tschirch.

Denn: Die Havelbus Verkehrsgesellschaft wird nach dem Start über einen bestimmten Zeitraum die Fahrgastzahlen erfassen und damit feststellen, wie diese Linie ausgelastet ist.

Havelbusse werden auf der Linie unterwegs sein. Quelle: Tanja M. Marotzke

Deshalb appelliert Jürgen Tschirch, vom Auto möglichst oft auf Bus umzusteigen.

Ohne Auto zum Bahnhof Wustermark

Auch die Wustermarker, besonders die Bewohner der Ortsteile Hoppenarde und Buchow-Karpzow, werden von dieser Buslinie profitieren, ist sich Bürgermeister Holger Schreiber sicher: „Vor allem an den Wochenenden kommen die Leute künftig auch ohne Auto zum Bahnhof oder zum Brunnenplatz zum Einkaufen. Dort richten wir noch eine neue Haltestelle in beiden Richtungen ein.“

Auch für Nachtschwärmer

Laut Fahrplan der Linie 642 sind die Busse größtenteils im Stundentakt unterwegs, so dass die Regionalzüge nach Rathenow, Berlin und Potsdam bequem erreicht werden können. Der erste Bus an Werktagen fährt um 4.53 Uhr ab Ketzin, Am Markt, der letzte Bus um 22 Uhr. „Also ist sowohl für Frühaufsteher als auch für Nachtschwärmer, die vielleicht aus Richtung Berlin kommen, etwas dabei“, so Tschirch. An die Linie angebunden sind die Ortsteile Paretz, Falkenrehde und an Wochenenden auch Zachow.

Auch in umgekehrter Richtung vom Bahnhof Wustermark nach Ketzin gelten der Stundentakt und günstige Umstiegszeiten zwischen Bahn und Bus. Der Fahrplan ist auf der Homepage der Stadt Ketzin/ Havel veröffentlicht.

Von Jens Wegener