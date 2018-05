Elstal

Auf dem Pausenhof der Elstaler Heinz-Sielmann-Oberschule ist Rafal Czaplicki unter den jungen Leuten kaum auszumachen. Er ist nicht größer als die meisten seiner Schüler, hat einen durchtrainierten Körper, so dass das Altersunterschied erst auffällt, wenn man ihm gegenübersteht.

Der 36-jährige Pädagoge ist einer von drei havelländischen Lehrkräften, die in diesem Jahr für den Brandenburgischen Lehrerpreis nominiert wurden. Donnerstagabend werden die Entscheidung der Jury in der Staatskanzlei in Potsdam bekanntgegeben und die Sieger geehrt. Ausgezeichnet wird je eine Lehrerin oder ein Lehrer oder ein Lehrkräfte-Team pro Landkreis oder kreisfreier Stadt.

Lehrer ist sein Traumjob

„Lehrer zu sein, ist mein Ding, mein Traumjob, das ist meine Erfüllung“, sagt Rafal Czaplicki, obwohl er noch gar nicht so lange vor Schülern steht. 2013, nach Abschluss des Studiums und des Referendariats – beides hat er in Potsdam absolviert – bewarb er sich online an der Sielmann-Oberschule und weitere Bildungseinrichtungen. „Elstal war die, die sich als erste gemeldet hat“, erinnert sich Rafal.

Ehrung in der Staatskanzlei Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst verleihen am Donnerstag, dem 24. Mai, in der Staatskanzlei in Potsdam insgesamt 18 Lehrkräften oder Lehrkräfte-Teams den „Brandenburgischen Lehrerpreis“. Die landesweit für den Preis nominierten 45 Pädagogen sowie neun Teams unterrichten an 17 Grund-, sechs Förder-, zwölf Ober- und zwei Gesamtschulen, an 14 Gymnasien sowie drei Oberstufenzentren. Aus dem Landkreis Havelland sind neben Rafal Czaplicki auch Annett Kurth von der Geschwister-Scholl-Grundschule in Falkensee und Michaela Ruppin von der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow dabei.

Er habe zugesagt, auch wenn der Weg von der Wohnung seiner Familie in Berlin-Charlottenburg eine gute Stunde dauert. „Während der Bahnfahrt und des 15 minütigen Fußweges vom Bahnhof Elstal zur Schule gehe ich den bevorstehenden Schultag im Kopf durch.“

Lernschwache nimmt er mit

Rafal Czaplicki unterrichtet Geografie, Geschichte und Lebensgestaltung, Ethik, Religion (LER). Rektorin Christine Scharschmidt schätzt an ihm, dass er „seine Themen an der Lebenswelt der Schüler orientiert“ und er dabei es schafft, auch lernschwache Jugendliche mitzunehmen, ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen.“ Für Problemschüler entwickle er Strategien und Lösungen, um sie zu integrieren und zu fördern.

Schüler aus der 8 b, für die er als Klassenlehrer verantwortlich ist, finden ihren Lehrer „cool“, „nett“, „ehrlich“. „Er geht auf unsere Wünsche ein, kann Dinge gut erklären und macht einen Unterricht, der nicht langweilig ist“, meint Jelle. Gut sei auch, dass ihr Klassenlehrer noch recht jung ist.

Und sogar das Handy ist zu bestimmten Zeiten im Unterricht erlaubt - zur Recherche. „Mir kommt es darauf an, alle einzubinden, deshalb ist es so wichtig, Signale zu erkennen, wenn Schüler abschalten, quatschen oder sich langweilen“, erklärt Rafal Czaplicki. Er nutzt dabei unter anderem sogenannte Tückentexte. „Ich erzähle im Unterricht absichtlich etwas Falsches, baue Fehler ein und warte dann auch die Korrekturmeldungen der Schüler. Das erhöht die Aufmerksamkeit.“

Fehler sind erlaubt

Eine andere Besonderheit nennt er Beobachtungen. „Ich sage zu Beginn des Unterrichts an, dass heute mehrere Schüler von mir beobachtet werden, um am Ende eine Note bekommen. Keiner weiß, wer dran ist. Das erzeugt Bereitschaft, zum Mitmachen.“ Dabei ist ihm wichtig, den Schülern mit ihren Auffassungen und Meinungen freien Lauf zu lassen. „Fehler sind erlaubt und Gedankenexperimente erwünscht“, unterstreicht Rafal Czaplicki.

Als wäre der Klassenlehrerposten noch nicht genug, kümmert sich der 36-Jährige auch um die Öffentlichkeitsarbeit der Sielmann-Oberschule und er leitet eine Foto-Arbeitsgemeinschaft. Montagnachmittag im letzten Unterrichtsblock kommen interessierte Schüler (derzeit elf) zusammen, um mit der Kamera umzugehen. Sie sind unterwegs, machen zum Beispiel Aufnahmen in Elstal, die für das laufende Projekt „100 Jahre Elstal“ verwendet werden.

Schon jetzt ein Gewinner

Selbst wenn Rafal Czaplicki nicht der beste Lehrer des Jahres 2018 im Havelland wird, er sieht sich als Gewinner. „Dass ich von meinen Lehrerkollegen, den Eltern und Schülern die meisten Stimmen bekommen habe, ist schon eine große Anerkennung. Dann wurde ich von der Fachjury unter den havelländischen Bewerbern unter die besten Drei gewählt. Was jetzt kommt, ist eine Zugabe.“

Bereits in den Jahren 2012 und 2014 erhielten Marion Menzel und Katrin Friedrich von der Elstaler Heinz-Sielmann Oberschule als Vertreter aus dem Havelland den Brandenburger Lehrerpreis.

Von Jens Wegener