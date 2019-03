Wustermark

„In der nächsten Woche enden die Vorbereitungen, zum 1. April beginnen die Bauarbeiten an der Rostocker Straße. Die Umleitungsschilder für den ersten Abschnitt werden rechtzeitig stehen“, verspricht Rüdiger Hage, Geschäftsführer der Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH ( IPG), die das Güterverkehrszentrum Wustermark für die Gemeinde Wustermark betreut.

Die größte Verbindungsstraße im Güterverkehrszentrum muss nach 20 Jahren von Grund auf neu aufgebaut werden. Außerdem entsteht am Abzweig zum Kuhdammweg ein Kreisverkehr, der so angelegt wird, dass ihn auch Giga-Liner benutzen können. „Noch sind die Riesen-Lkw zwar im GVZ nicht unterwegs, aber man muss ja zukunftsorientiert bauen“, so Hage.

Alle Unternehmen sind informiert

Die etwa 40 Unternehmen im GVZ, die etwa 4150 Beschäftigten und die Besucher werden verkehrliche Einschränkungen hinnehmen müssen – und zwar über einen Zeitraum von gut einem Jahr. Die IPG hat alle Firmen schriftlich informiert, so Hage.

Gebaut wird auf der 1,1 Kilometer langen Straße in drei Abschnitten. Der erste betrifft, von Brieselang kommend, 135 Meter über die Schlaggrabenbrücke. „Es wird für etwa vier Wochen eine Vollsperrung geben“, erklärt Projektmanagerin Elisabeth Lutz von der IPG. Fahrzeuge aus und in Richtung Brieselang müssen eine Umleitung über die L 202 nehmen, wobei der Verkehr in beiden Richtungen über die einspurige Kuhdammbrücke geführt wird. Dort regelt dann eine Ampel das Befahren. Diese Ampel bleibt während der gesamten Bauzeit, also auch während der anderen Abschnitte erhalten, so dass ein Einfahren ins GVZ und ein Ausfahren dort möglich ist.

Kreisverkehr auch für Giga-Liner nutzbar

Im zweiten Bauabschnitt entsteht der Kreisverkehr. Der Zeitplan sieht eine Bauphase von Anfang Mai bis Ende September 2019 vor. Dann wird der Verkehr aus Brieselang kommend über den Bremer Ring umgeleitet, bis zur Firma Havi Logistik bleibt die Rostocker Straße einseitig befahrbar“, so Elisabeth Lutz. Ausfahrten in Richtung Brieselang und Nauen erfolgen über die Hafenstraße und über die Kuhdammbrücke mit Ampelregelung, in Richtung Berlin geht es über die Duisburger Straße. Anschließend wird die Rostocker Straße selbst grunderneuert, wobei auch das jeweils einspurig erfolgt, so dass das Befahren aus Brieselang möglich bleibt.

In den Jahren 2021/22 soll die Kuhdammbrücke über den Havelkanal von 4,50 auf 7,50 Meter erweitert werden, damit dort in beiden Richtungen Fahrzeuge unterwegs sein können.

Zahlen und Fakten Die Gemeinde Wustermark muss für die jetzt beginnenden Bauten etwa 2,6 Millionen Euro investieren. Aber nicht komplett aus eigener Tasche, denn im Oktober 2018 kam die Zusage über Fördermittel in Höhe von bis zu 1,33 Millionen Euro in 2019 und bis zu 500000 Euro für 2020. Parallel laufen die Planungen des Bundes zum Ausbau der Autobahn 10 in dem besagten Abschnitt. Dazu ist die Erneuerung der Brücke über die Autobahn 10 (zweite Kuhdammbrücke) erforderlich. Diese Arbeiten sollen im März 2023 beginnen.

„Das ist dann die dritte Verkehrsachse für das GVZ zum Ein- beziehungsweise Ausfahren, so Lutz. 2023/24 will der Bund die Kuhdammbrücke über die A 10 neu bauen.

Zeestow wird langfristig entlastet

Alle beschriebenen Vorhaben gehören zu einem großen Gesamtpaket zur Verbesserung der Infrastruktur, an dem sich der Bund, das Land Brandenburg und die beiden Gemeinden Wustermark und Brieselang beteiligen. Beide Gemeinden hatten sich darauf verständigt, weil es vor allem darum geht, den Ortsteil Zeestow vom Schwerlastverkehr zu entlasten und die Verkehre im GVZ Wustermark besser zu verteilen.

Von Jens Wegener