Elstal

Langsam wird das kleine Erdbeerboot rückwärts auf einer Rampe hochgezogen. Acht Meter sind es bis zur Spitze. Dann kommt der Kick: Das Boot rast die Rampe runter über eine kleine Schanze und taucht ins Wasser ein.

„Normalerweise wird man nicht nass“, sagte Robert Dahl nach seiner Premierenfahrt im „Erdbeer-Drop“ Freitagmittag. Doch so ganz stimmte das nicht. Denn die eine oder andere Wasserwelle schwappte ins sein Boot. „Man hört am Kreischen der Leute, dass es Spaß macht“, so der Inhaber von Karls.

Wasserrutsche wird Ende Mai eröffnet

Mit dem „Sause-Land" ist das Erlebnis-Dorf an der B 5 in Elstal um eine Attraktion reicher. Wobei am 13. April zunächst die ersten Abschnitte der neuen Wassererlebniswelt freigegeben werden.

Europas größte aufblasbare Wasserrutsche, eine Paletten-Liegewiese und Planschbecken mit Tretbooten folgen am 25. Mai.

Ab sofort werden der „Löffel-Jet“ und der „Erdbeer-Drop“ vor allem Kinder und Jugendliche anlocken, auch wenn die Fahrten in diesen Attraktionen bezahlt werden müssen (außer bei Tageskarten und Jahreskarten).

Der Löffel-Jet dreht sich im Kreis. Quelle: Tanja M. Marotzke

Während bei der doppelten Boot-Rutsche jeweils eine Person fahren kann, können den „Löffel-Jet“ , ein Wasser-Karussell in Form eines Löffels, sogar zwei Kinder zugleich in eine Erdbeer-Kapsel und damit im Kreis übers Wasser sausen.

„Marmeladenland“ kommt im Dezember

„Neu sind in dem Themenland auch eine halbrunde Showbühne, auf der Künstler auftreten werden“, so Karls-Sprecherin Nadja Schriever, „sowie der Imbiss ’Tutti-Frutti’.“ Eine Erdbeerkörbchen-Fähre verbindet die beiden Fahrgeschäfte. Allein in diesem Jahr investiert „Karls“ sechs Millionen Euro in Elstal.

Wir haben uns selbst vorgegeben, alle sechs Monate etwas Neues im Erlebnis-Dorf zu präsentieren“, sagte Robert Dahl. So soll im Dezember das „Marmeladenland“ mit Outdoor-Attraktionen, Festscheune für 500 Personen und Gastronomie eröffnet werden. Bauantrag sei gerade eingereicht worden.

Erstes Hotel soll 2021 fertig sein

Und Robert Dahl blickte schon auf 2021 voraus, wenn das Unternehmen Karls 100. Geburtstag feiert. „ Elstal sei ein besonderer Standort. Hier gibt es viel mehr Platz. Deshalb haben wir ja das riesige Areal von 54 Hektar der Adler-/Löwenkaserne an der B 5 erworben, um weiter zu wachsen.“ Ein naturnahes Ferienressort soll auf dem Gelände entstehen, wo derzeit noch alte Kasernen, Hallen und andere Gebäude verrotten.

„Und wo tonnenweise Boden ausgetauscht werden muss, weil alles mit Munition und irgendwelchen Flüssigkeiten aus der langen Militärzeit verseucht ist“, erklärte Dahl. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass das Erdbeer-Hotel „Mieze-Schindler“, benannt nach einer Erdbeersorte, im Jahr 2021 eingeweiht wird.

Erdbeeren wachsen langsamer als geplant

Schlechte Nachrichten hatte der Unternehmenschef was den Saisonstart beim Erdbeer-Verkauf anbelangt. „Die Kälte sorgt dafür, dass wir den Termin von Anfang Mai wohl noch etwas verschieben müssen.“ Aber die ersten 30 Erdbeer-Verkaufshäuschen wurden schon im Havelland aufgestellt.

Von Jens Wegener