Elstal

Gerade mal drei Monate ist es her, dass die Elstaler Familie Streich die letzte Mieterhöhung – die zweite innerhalb von vier Jahren – hinnehmen musste. Für ihre Dreiraum-Wohnung in der Scharnhorstsiedlung zahlen Peter und Elke Streich statt 530 Euro nun seit Januar 661 Euro –kalt. „Es waren wieder 20 Prozent mehr. Wir machen uns große Sorgen, dass wir demnächst diese Wohnung nicht mehr bezahlen können“, sagt Peter Streich. Und er ergänzt: „Unser Vermieter hat durchklingen lassen, dass die ganze Siedlung Mitte dieses Jahres verkauft werden soll. Wer weiß, was dann kommt.“

Eigentümerwechsel war 2008

Familie Streich war 1998 in die Scharnhorstsiedlung gegenüber des Radelandbergs eingezogen. 2008 wechselte der Eigentümer: Die LEG Brandenburg verkauft das Areal samt der Mehrfamilienhäuser an die Aitia – die Gesellschaft für Haus und Grundstücksverwaltung mbH – mit Sitz in Berlin. Zuletzt saniert wurden die Wohnhäuser, die früher Kasernen waren, 1996/97.

Jetzt läuft die Belegungsbindung aus, die Bewohner befürchten eine Modernisierung mit der Folge einer weiteren Mieterhöhung und eine weitere Verdichtung des Areals mit neuen Häusern.

Besorgt: Peter Streich Quelle: Jens Wegener

„Die ersten Leute sind schon ausgezogen“, sagt Peter Streich. Denn bereits 2016 flatterte den Bewohnern die erste Mieterhöhung auf den Tisch: Für Familie bedeutete das eine Steigerung von 423 auf 530 Euro kalt. „Wir sind beide bei der Bahn beschäftigt, haben also zwei Einkommen. Trotzdem kann sich doch diese Spirale nicht immer weiter nach oben drehen“, sagt Peter Streich.

Linke wollen Mieterschutzsatzung

Die Gemeinde Wustermark scheint machtlos, denn sie hat auf die Forderungen der Wohnungseigentümer keinen Einfluss. Das zu ändern, haben sich vor allem die Wustermarker Linken auf die Fahne geschrieben. „Wir fordern seit langem eine Deckelung der Mietsteigerungen. Die Linke wird in die nächste Gemeindevertretersitzung einen Antrag einbringen, bei dem es um eine Mieterschutzsatzung gehen wird“, so Linken-Fraktionsvorsitzender Tobias Bank.

Zur Kappungsgrenzenverordnung In Brandenburg ist die Kappungsgrenzenverordnung zum 1. September 2014 in Kraft getreten. Die Länder Berlin, Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen haben bereits eine solche Verordnung. Durch ein Gutachten hatte das Brandenburger Ministerium 2014 die Wohnungsmarktdaten analysieren lassen. Es wurden die Gebiete ermittelt, in denen es zu wenige Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen gibt. Im Ergebnis erfüllen 30 Gemeinden die Voraussetzungen für eine Kappungsgrenze (darunter Falkensee und Dallgow-Döberitz). Dort dürfen innerhalb von drei Jahren die Mieten (bei laufenden Verträgen) bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nur um 15 Prozent steigen. Der Verordnungsentwurf ist damals mit den kommunalen Spitzenverbänden, den wohnungs-wirtschaftlichen Verbänden und dem Mieterbund diskutiert worden. Das Ministerium weist darauf hin, dass es sich um eine rein zivilrechtliche Regelung handelt, bei der die Mieter – wie bei allen Regelungen im Mietrecht – selbst prüfen können, ob der Vermieter die gesetzlichen Vorgaben einhält. Im Streitfall entscheiden die Gerichte.

Endlich gebe es auch eine Arbeitsgruppe, die sich des Themas Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Gemeinde angenommen habe. Bezüglich der Scharnhorstsiedlung will Tobias Bank prüfen lassen, ob „die Ketziner Wohnungsbaugesellschaft GWV, bei der die Gemeinde Wustermark Gesellschafter ist, das Areal samt Häusern kaufen könnte.“

Nur zwei Kommunen aus dem Havelland

Peter Streich und seine Frau Elke wollen gern weiter in der Siedlung wohnen. Ihr Vorschlag: Für die Gemeinde Wustermark müsste auch die Kappungsgrenzenverordnung gelten, die es seit September 2014 im Land Brandenburg gibt. Die besagt, dass für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt bei laufendenden Mietverträgen die Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete innerhalb von drei Jahren auf 15 Prozent statt 20 Prozent zu begrenzen sind. 30 Kommunen erfüllen laut Infrastrukturministerium die Voraussetzungen – darunter aus dem Havelland nur Dallgow-Döberitz und Falkensee.

Von Jens Wegener