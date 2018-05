Wustermark

Sahne ist ein Fremdwort im Biobackhaus in Wustermark, sagte Bäckermeister Steven Karst während der ersten Führung durch die riesige „Backstube“ am Dienstagabend. „Wir verarbeiten gar keine, sondern nur Rohstoffe, die biologisch angebaut werden und nichts aus der Tüte.“

Zum fünften Mal hatten Brandenburger und Berliner Bio-Bäckereien zur Woche der offenen Backstube eingeladen. Und das Biobackhaus, früher am Standort Falkensee, seit einem Jahr im Güterverkehrszentrum in Wustermark in der Leipziger Straße beheimatet, machte wieder mit. „Das nehmen wir immer zum Anlass, viele unserer Kunden mal hinter die Kulissen zu führen und zu erklären, was wir machen“, erklärte Geschäftsführer Friedrich Liepe.

Grundsatz: „Qualität braucht Raum“

Mehr als 50 Leute, vom Kleinkind bis zum Rentner, aus dem Havelland und Berlin nutzten diese Gelegenheit. Ausgerüstet mit einem dünnen Schutzumhang und einer Kopfbedeckung führten Bäckermeister Charly Fanselow und sein Kollege Steven Karst die Gäste in zwei Gruppen jeweils 90 Minuten durch die Halle, in der früher der „Havelbäcker“ und der „Lila-Bäcker“ untergebracht waren.

Das der Grundsatz des Biobackhauses „Qualität braucht Raum“ in Wustermark verwirklicht wird, bekamen die Gäste schon im Eingangsbereich zu sehen und erklärt: „Hier haben wir viel mehr Platz als früher in Falkensee, so dass die Abläufe besser gesteuert werden können, die Mitarbeiter bessere Bedingungen vorfinden“, so Friedrich Liepe.

In diesen Gefäßen reift der Teig. Quelle: Tanja M. Marotzke

Im Klartext: Teiglinge werden lange vor dem Backprozess vorbereitet und gelagert, der Teig kann ausgiebig reifen. Deshalb hätten sich auch die Arbeitszeiten der 65 Mitarbeiter in der Produktion etwas verändert. „Es ist jetzt möglich, unsere Brötchen erst ab 2 Uhr zu backen, so dass sie knackfrisch ab 3 oder 4 Uhr vom Hof an die Kunden geliefert werden“, so Fanselow. Früher müsste man eher anfangen, weil nicht genügend Öfen aufgestellt werden konnten.

Etwa 18 000 Brötchen der verschiedenen Sorten und 9500 bis 11000 Brote verlassen pro Tag das Biobackhaus.

Die Mandelhörnchen sind ein Klassiker. Quelle: Tanja M. Marotzke

Zu den Kunden gehören neben den eigenen zehn Filialen vor allem sogenannte Weitervermarkter in Berlin und Brandenburg, also Reformhäuser und Biomärkte.

Noch vieles per Hand

Erstaunt zeigten sich viele der Besucher, als Charly Fanselow erläuterte, dass trotz moderner Maschinen und Computertechnik „noch etwa 80 Prozent Handarbeit im Biobackhaus ist.“ Während der Brotteig beispielsweise maschinell in große Behälter und dort auf das jeweilige Gewicht eines Brotes geschnitten wird, erledigen die Angestellten das Kneten und das Bestreuen der Teiglinge mit Mehl mit eigener Muskelkraft. Ein Beweis lieferten Mitarbeiter, die gerade damit beschäftigt waren, besondere Muttertagsherzen aus Mürbteig zu portionieren. „Davon machen wir 500 Stück, die werden noch mit Marmelade befüllt“, so Steven Karst.

Vorbei an der Feinkostabteilung, wo ein Geselle gerade die frischen Mandelhörnchen sortierte, ging es zur Brötchenpresse. Aus einem runden Teigteil schneidet die Maschine 30 Stücken, aus denen dann jeweils ein Brötchen wird. Zuvor aber müssen sie etwa 10 Stunden reifen.

Startkultur ist ein Sauerteig

„Unsere Startkultur ist ein Sauerteig, der praktisch immer weiter lebt, von dem wir nur einige Stücken abnehmen und neu ansetzen“, sagte Friedrich Liepe. Es sei auch die größte Sorge beim Umzug aus Falkensee nach Wustermark gewesen, dass der Ur-Sauerteig es überlebt“. Das ist geglückt, wie die stetig wachsende Produktion im Biobackhaus beweist.

„Ich komme alle zwei Tage mit dem Rad aus Zeestow nach Wustermark und kaufe Brot und Brötchen auch für meine Kinder, die nebenan wohnen“, sagte Rentnerin Bärbel Teichmann. Sie und ihr Mann hätten sich sehr auf diesen Rundgang gefreut und seien freudig überrascht, wie das hier so funktioniere. Der Beifall aller Besucher am Ende zeigte, dass es nicht nur den Zeestowern so ging.

Von Jens Wegener