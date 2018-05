Nicht nur in Werder, auch im kleinen Priort blühen die Obstbäume. In diesem Jahr hat Sylvio Lienert den Versuch gestartet, auf dem Areal seiner Plantagen und des Hofladens in Priort ein Fest zu veranstalten. Bis Sonntag wird gefeiert, zwar noch ohne Obst, aber mit einer Weinverkostung.