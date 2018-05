Wustermark

Das Gras wächst und wächst bei diesem Wetter. Garten- oder Vorgartenbesitzer können ein Lied davon singen. Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (parteilos) weiß das, trotzdem ist er verärgert über die Gemeindeverwaltung. „Schon 14 Tage vor Pfingsten habe ich per Mail der Bürgermeister informiert, später noch mal angerufen. Aber passiert war bis zu den Feiertagen nichts.“

Mehrere Eltern hatten Roland Mende angesprochen, weil die Spielplätze in Wernitz und in Wustermark „nicht mehr nutzbar waren, weil das Gras schon so hoch stand“, sagt der Ortsvorsteher. Nicht nur dass es nicht schön aussieht und unpraktisch ist, auch die Gefahr sich eine Zecke einzufangen sei groß, wenn man durch das wuchernde Gras läuft.

Gemeinde reagierte sehr spät

Besonders der Spielplatz in Wernitz, wo es nur den einen gibt, hätte viele früher gemäht werden müssen, sagt Mende. Ebenso betreffe das den Platz in der Hauptallee/Starenweg in Wustermark, wo die Gemeinde Sportgeräte installiert hat.

Seit Mittwoch glänzt Wustermark wieder. Mitarbeiter des Bauhofes haben sowohl die Mittelinseln in der Hauptallee als auch die beiden Spielplätze in Wustermark und den in Wernitz gemäht. „Ich verstehe ja, dass der Bauhof ein großes Aufgabenspektrum hat, was bis ins Güterverkehrszentrum reicht. Dennoch denke ich, dass öffentlich genutzte Spielplätze bei der Pflege Vorrang haben sollten“, so Mende.

21 Spielplätze sind zu pflegen

Das Mähen nimmt einen Großteil der Arbeitszeit aller zehn Mitarbeiter des Wustermarker Bauhofes in Anspruch. Im Gemeindegebiet sind laut Jens Kroischke, dem Leiter des Bauhofes, etwa 170 000 Quadratmeter Grün- und Freiflächen zu pflegen, davon entfalle knapp die Hälfte auf das Straßenbegleitgrün.

Dazu kommt die Straßenreinigung auf rund mehr als 170 Kilometern, die Reinigung und Unterhaltung von rund 1400 Straßenabläufen sowie 2000 Verkehrs- und Straßennamensschildern und 21 Bushaltestellen. In Zusammenarbeit mit Hausmeistern werden 13 öffentliche Spielplätze und acht an kommunalen Einrichtungen gepflegt.

Von Jens Wegener