Priort

Mehlschwalben sorgen derzeit in Priort für Ärger und Streit, der sogar schon zu persönlichen Beleidigungen führte. „Wir mussten uns in einer Ortsbeiratssitzung unsachliche Beschimpfungen anhören und haben den Saal verlassen“, erzählt Matthias John.

Der Rentner wohnt mit seiner Frau Antje seit 2014 in der Siedlung „An den Schraan“, in deren Nähe die Gemeinde Wustermark ein Schwalbenhotel errichten lassen will.

Matthias John fordert einen größeren Abstand des Schwalbenturmes zu den Häusern. Quelle: Tanja M. Marotzke

Das aber lehnt die große Mehrheit der 15 Familien in der Siedlung ab. „Keiner hat etwas gegen einen Schwalbenturm, aber der sollte nicht so dicht an unseren Häusern stehen“, so John.

Im Wesentlichen bringen die Gegner zwei Gründe vor: „Die Schwalben sind laut. Bereits im Sommer haben wir auf der Terrasse kaum ein Wort verstanden, wenn die derzeit vorhandenen Mehlschwalben hier geflogen sind“, sagt Antje John. Der zweite Kritikpunkt: Die Vögel würden ihren Kot über den Häusern ablassen und alles verschmutzen.

Abstand vom letzten Haus ist etwa 40 Meter

Geplant ist das Schwalbenhotel auf einer Wiese am Neubauernweg – vom letzten Wohnhaus (nach einer Korrektur) etwa 65 Meter entfernt. Die Fläche gehört der Sielmann-Stiftung, die sie an einen Landwirt verpachtet hat. Der hat sein Einverständnis für das Aufstellen des Schwalbenturmes gegeben.

In Ketzin stehen einige Schwalbenhotels. Quelle: Tanja M. Marotzke

Das war Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Wustermark bei der Stiftung Naturschutzfond Brandenburg einen Fördermittelantrag stellen konnte und inzwischen bewilligt bekommen hat. Etwas mehr als 10000 Euro stehen zur Verfügung. „Auch die Betreuung des Schwalbenturmes, bei dem es sich um eine genehmigungsfreie untergeordnete bauliche Anlage handelt, ist durch den Landwirt sichergestellt“, sagt Marc Thiele von der Stiftung Naturschutzfond.

Erster Vorschlag stammt aus 2015

Bereits 2015 hatte sich der Priorter Verein Memoria auf Bitten von Einwohnerin Cornelia Dunker für eine Schwalbenunterkunft an besagtem Standort eingesetzt. Als sich Protest einiger Anwohner regte, die im Vorfeld nicht gefragt oder beteiligt wurden, zog sich der Verein von dem Vorhaben zurück.

Es lag auf Eis, bis sich die Gemeinde des Projektes annahm. Jens Kroischke von der Gemeindeverwaltung: „Der Standort wurde von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und von der Stiftung Naturschutzfond Brandenburg geprüft und für geeignet befunden. Er liegt in der Nähe vorhandener Schwalbennester, was für die Ansiedlung einer neuen Kolonie eine wichtige Voraussetzung ist.“

Verein Memoria will den Schwalbenturm

Auch der Verein Memoria steht nach wie vor positiv zu diesem Vorhaben. „Wir sehen den Schutz der verbliebenen Schwalben in der Siedlung als eine sinnvolle und wichtige Aufgabe. Die Wahl des Standortes ist unseres Erachtens nach die einzige Möglichkeit für um eine Um- oder Neuansiedlung der Vögel“, sagt Vereinsvorsitzender Sven Mylo.

Die von den Anwohnern der Siedlung „An den Schraan“ vorgeschlagenen Alternativstandorte – am Ende der Straße ’Am Obstgarten’, gegenüber des Feuerwehrdepots, gegenüber des Gemeindehauses an der Chaussee, eine freie Fläche „Am Ziegeleischlag“ und eine Fläche östlich von der Straße „Am Weinmeisterbruch“ – spielen nach derzeitigem Stand keine Rolle, was Matthias John ärgert: „Nach unserer Auffassung sind die geeignet, weil die Mehlschwalben dort auch alle Bedingungen vorfinden, die sie zum Leben brauchen.“

Im Ortsbeirat wird noch mal darüber beraten

Um die Wogen zu glätten, sollen auf Vorschlag von Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber, alle Argumente erneut in der Priorter Ortsbeiratssitzung am 25. April noch mal vorgetragen und über den Standort entschieden werden. Für den Fall einer Änderung des Standortes sind die bewilligten Fördermittel aber nicht verloren: „Die Förderung bleibt unter der Voraussetzung erhalten, dass der neue Ort die fachlichen Kriterien erfüllt und betreut wird“, so Marc Thiele.

Von Jens Wegener