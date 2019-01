Elstal

An fünf Sonntagen soll das Designer Outlet Berlin in Elstal in diesem Jahr öffnen. So hat es das Center-Management bei der Gemeinde Wustermark beantragt. Doch die Gemeindevertreter haben bisher lediglich einem verkaufsoffenen Sonntag im ersten Halbjahr zugestimmt. Der ist Anfang Mai geplant und an das traditionelle Eisenbahnfest des Vereins Historia Elstal gekoppelt. Die vier Termine in der zweiten Jahreshälfte sind noch vakant.

Oft Ärger wegen der Staus

Seit Jahren schon gibt es Diskussionen wegen der zusätzlichen Öffnungstage im Outletcenter, vor allem wegen der teilweise langen Staus auf der B 5 in Richtung Priort und in Elstal selbst. Einige Gemeindevertreter lehnen grundsätzlich das Shoppen am Sonntag ab. Die Mehrheit aber sieht darin eine Chance, „Werbung für die Gemeinde Wustermark zu machen“, wie es Elke Schiller von der Wustermarker Wählergemeinschaft ausdrückt. Immerhin kommen durchschnittlich 15 000 Besucher an einem Verkaufssonntag nach Elstal. SPD-Politiker Manfred Rettke steht auf dem Standpunkt: „Verkauf an Sonntagen gibt es in der ganzen Welt. Wem das nicht passt, der muss ja nicht hingehen.“

Besondere Anlässe sind Voraussetzung

Als Voraussetzung für ein Öffnen der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen muss eine Kommune eine sogenannte „Ordnungsbehördliche Verordnung“ gemäß dem Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz beschließen. Das haben die Wustermarker jetzt für 2019 wieder getan. Allerdings wies Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) darauf hin, dass künftig verstärkt darauf zu achten ist, dass verkaufsoffene Sonntage nur aus Anlass von besonderen Ereignissen erlaubt seien. „Das ist das Eisenbahnfest, aber darüber hinaus müssten wir diese Ereignisse schaffen.“

Erste Vorschläge liegen auf dem Tisch. Einer kommt von der Wustermarker SPD. Die setzt sich für einen Wochenmarkt in der Gemeinde ein, der abwechselnd in Wustermark und Elstal abgehalten werden könnte, wie die Vorsitzende des Ortsvereins Christina Hanschke betont. Von besonderer Bedeutung für die SPD sei die Einbindung regionaler Produkte. Über die Möglichkeiten einer Kooperation soll mit dem Outletcenter diskutiert werden, entschieden die Gemeindevertreter.

Bauernmarkt und Sportfest

Andere Ideen kommen vom Designer Outlet Berlin selbst. So schwebt den Verantwortlichen um Centermanager Oliver Heuchert vor, ein Familien- und Sportfest im Olympischen Dorf Elstal gemeinsam mit den Vereinen Historia, Lok Elstal und der Firma Terraplan als Investor zu organisieren. „Mit unseren Sportmarken könnten wir Mitmach-Stationen, eine Fitness-Strecke und Laufschuh-Analysen aufbauen“, so Heuchert.

Im Herbst wäre zum Erntedank ein Bauernmarkt mit kulinarischen Spezialitäten aus der Region denkbar. Dabei sei an eine Zusammenarbeit mit Karls Erlebnis-Dorf gedacht. Im September könnte es zur Eröffnung des neuen Grundschulgebäudes mit Turnhalle in Wustermark ein Kinder- und Familienfest geben. Dazu kämen die Termine Oktoberfest und Weihnachtsmarkt.

Verkehrskonzept abwarten

Die Gemeindeverwaltung wird diese Vorschläge in den nächsten Wochen und Monaten prüfen und die Ergebnisse den Gemeindevertretern vorlegen. In die Entscheidung zu den weiteren verkaufsoffenen Sonntagen 2019 sollen auch Erkenntnisse einfließen, die man bei der Vorstellung des ersten Entwurfes des neuen Verkehrskonzeptes für Elstal gewinnt. Das erfolgt im Februar.

Von Jens Wegener