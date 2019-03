Wustermark

Zu einem Unfall ist es in den frühen Freitagmorgenstunden an der Kreuzung Duisburger Straße/ Leipziger Straße im GVZ Wustermark gekommen. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer missachtete ein Stoppschild und die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto wurde e30 Meter weit in einen Zaun geschleudert und die Fahrerin schwer verletzt. Zeugen versorgten sie am Unfallort, bis sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Von MAZ