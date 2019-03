Wustermark

Die Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) schickt bei der Kommunalwahl am 26. Mai zwölf eigene Kandidaten ins Rennen um die Plätze in der neuen Wustermarker Gemeindevertretersitzung. Das Wahlprogramm werde endgültig in einer weiteren Zusammenkunft beraten und beschlossen, so WWG-Sprecher Andreas Stoll.

Personell verstärkt

„Wir haben weitestgehend Zustimmung zu unserer bisherigen Arbeit erfahren. Insbesondere freuen wir uns, dass es offenbar wahrgenommen wird, dass wir uns auf die notwendige Sacharbeit konzentriert und uns somit erfolgreich an der Lösung vieler Fragen aktiv beteiligt haben“, ergänzt Elke Schiller, Fraktionsvorsitzende der WWG. Man sei auch froh, mit dem Wechsel des parteilosen Wustermarker Ortsvorstehers Roland Mende in die Fraktion der WWG sich personell verstärkt zu haben.

Für die Wahl in die Wustermarker Ortsbeiräte stellt die WWG 14 Kandidaten, wie Andreas Stoll weiter informiert.

Ein Ziel: mehr als vier Sitze

Ein Ziel der WWG, die sich als Interessenvertreterin aller Wustermark versteht, ist es, die Fraktionsstärke von derzeit vier Sitzen zu verstärken, „um noch Besseres als bisher in Zeiten einer übermächtig erscheinenden Zählgemeinschaft wirken zu können. Aber wir sind besonnen genug, um zu wissen, dass dies die Wähler entscheiden“, so Roland Mende. Die WWG sei sich bewusst, was sie wolle und entschlossen, auch in den kommenden fünf Jahren im Interesse der Bürger der Gemeinde und ihrer Ortsteile zu handeln.

Die Kandidaten, mit denen die WWG wieder in die Wustermarker Gemeindevertretung einziehen möchte: Andreas Stoll, Elke Schiller, Roland Mende, Martina Gerth, Holger Reimers, Ulrike Bommer, Marianne Skowrnowski, Dietmar Brückner, Gerd Karaschewski, Jürgen Schramm, Hans-Joachim Witzel und Harald Schöne.

Von Jens Wegener