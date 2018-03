Am 10. und 11. März öffnen bundesweit zahlreiche Töpfereien und Keramikwerkstätten ihre Türen für Besucher. So auch Petra Mathei in Klein-Ziethen, Manuela Malenz aus Velten und die HB-Werkstätten in Marwitz, wo neben kostelosen Führungen durch die Manufaktur auch Keramik im Stile HBs bemalt werden kann.