14-Jähriger vertreibt Einbrecher

Birkenwerder. Die Anwesenheit eines 14-jährigen Jungen in einem Einfamilienhaus in Birkenwerder hat Einbrecher offensichtlich dazu bewegt, das Weite zu suchen. Die Eindringlinge waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bereits am 22. Dezember gegen 18.10 Uhr in ein Haus in der Geschwister-Scholl-Straße in Birkenwerder eingestiegen. Dazu hatten sie die auf der Rückseite des Gebäudes befindliche Terrassentür aufgehebelt. Der 14-jährige Sohn der Eigentümer befand sich zu dieser zeit im Haus und bemerkte den Einbruch. Er machte sich daraufhin lautstark bemerkbar und schaltete das Licht ein, worauf die Täter die Flucht ergriffen. der 14-Jährige, so die Polizei, habe noch eine Person flüchten sehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline