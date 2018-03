14-Jähriger von Jugendlichen ausgeraubt

Glienicke. Der dritte Raub unter Jugendlichen in Oberhavel innerhalb einer Woche ereignete sich am Donnerstagabend im Skaterpark in Glienicke/Nordbahn. Gegen 17.25 Uhr hielten dort zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen an den Armen fest, verdrehten diese und entwendeten anschließend einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher des 14-Jährigen.

Als die drei Täter flüchten wollten, wurden sie vom Vater des Jungen gestellt, der den entwendeten Lautsprecher zurück erlangte. Zwei der Täter flohen anschließend, während einer der Jungen bis zum Eintreffen der Polizei durch den Vater festgehalten werden konnte. Er wurde durch die verständigten Beamten der Polizei später an seine Eltern übergeben.

