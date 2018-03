17-Jährigen Radler angefahren und getreten

Glienicke/Berlin. Ein 17-Jähriger hat in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag ein Party in der Stolper Straße in Glienicke verlassen und sich mit seinem Fahrrad auf den Weg in seine Wohnung nach Berlin gemacht. Im Rosenplüterweg in Berlin kam es zu einer Kollision mit einem VW, worauf der Fahrradfahrer stürzte und sich Schürfwunden zuzog.

Wie die Polizei am Montag informierte, seien nach dem Unfall, der sich gegen 2.55 Uhr ereignete, vier Personen aus dem VW ausgestiegen und hätten auf den am Boden liegenden 17-Jährigen, der asiatischer Abstammung ist, eingetreten. Dabei erlitt das Opfer weitere Verletzungen. Die Täter, so die Polizei, hätten sich selbst als Nazis bezeichnet. Sie raubten dem 17-Jährigen die Geldbörse und ein Handy und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Der 17-Jährige begab sich mit seinem Fahrrad zurück nach Glienicke, wo die Polizei verständigt wurde. Dann wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Er konnte dort bislang noch nicht zur Tat vernommen werden. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Entsprechend des sogenannten Tatortprinzips hat die Berliner Polizei die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline