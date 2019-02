Leegebruch

Ein 17-Jähriger entwendete am Samstag gegen 18:15 Uhr zwei Flaschen Wodka aus einem Einkaufsmarkt in der Eichenallee in Leegebruch und flüchtete anschließend. Ein Polizeibeamter außer Dienst konnte den zu Fuß flüchtenden Täter außerhalb des Marktes stellen.

Der 17-Jährige griff den Polizeibeamten jedoch unvermittelt an und verletzte ihn im Zuge der Auseinandersetzung durch Bisse in die Hand. Mithilfe der zur Unterstützung herbeieilenden Kollegen des Polizeibeamten konnte die erheblich alkoholisierte Person überwältigt und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Oberhavel zugeführt werden.

Ein Atemalkoholtest mit der Person ergab 1,83 Promille. Da keine weiteren Haftgründe bestanden wurde die polizeilich bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretene Person im Anschluss an die Blutprobenentnahme wieder aus dem Gewahrsam entlassen und an Erziehungsberechtigte übergeben.

Der Polizeibeamte wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen und ist vorläufig nicht dienstfähig. Der 17-jährige muss sich nun wegen Räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem Strafverfahren verantworten.

