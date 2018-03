18-Jährige bei Kollision mit Zaun verletzt

Glienicke. Ein Verkehrsunfall mit in Folge einer verletzten Person ereignete sich am Sonntagmorgen in der Hauptstraße in Glienicke. Gegen 7 Uhr kam dort eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab und kollidierte mit einem Holzzaun am Fahrbahnrand. Dabei zog sich die junge Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht wurde.

Neben Beamten der Polizei kam die Feuerwehr vor Ort zum Einsatz und beräumte die Unfallstelle. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein der 18-Jährigen erst einmal sicher.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline