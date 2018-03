18-stündige Bergungsarbeiten am Säurelaster

Mühlenbeck/A10. Auf dem nördlichen Berliner Ring kam es am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow um 10.50 Uhr zu einem Unfall mit einem mit Säure beladenen Gefahrenguttransporter. Die Sattelzugmaschine war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und anschließend umgekippt (MAZ berichtete).

Die Sattelzugmaschine hatte die Tangente der A114 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Barnim befahren, als es zu dem Unfall kam. Dieser wurde durch Polizeibeamte der Polizeidirektion Ost vor Ort aufgenommen, Polizisten der Autobahnpolizei Walsleben kamen in weiterer Folge hinzu. Ein Bergungsunternehmen und die Autobahnmeisterei Bernau waren an der Bergung des Fahrzeugs beteiligt, die bis weit in die Abendstunden für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte und schweres Gerät, u.a. ein Kranfahrzeug zur Aufrichtung des Lkw, benötigte.

So musste die A114 in Richtung Autobahndreieck Barnim komplett gesperrt werden. Die Richtungsfahrbahn der A10 wurde auf einen Fahrstreifen reduziert und von 19.20 Uhr bis etwa 20.20 Uhr ebenfalls vollständig gesperrt. Mehrere Kilometer Stau resultierten aus den Sperrungen. Erst am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr konnte die Einsatz beendet werden und die Tangente der A114 wieder vollständig freigegeben werden.

Der Sattelzug war durch den Unfall soweit intakt geblieben, dass die im Tank geladene Säure vor Ort nicht auslief. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer, der unverletzt blieb, zur Unfallzeit bei winterlichen Witterungsbedingungen im Führerhaus sein Navigationsgerät bedient und war währenddessen durch Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline