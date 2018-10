Oranienburg

Was sich bewährt hat, verdient es, fortgesetzt zu werden. Der 1. Gesundheitstag Oberhavel 2017 hat sich bewährt. Deshalb wird es dieses Jahr eine Neuauflage geben. Austragungsort für den 2. Gesundheitstag ist am 10. November die MBS-Arena in der Turm-Erlebniscity. Dort präsentieren sich an diesem Tag 42 Aussteller auf einer Fläche von 600 Quadratmetern.

„Ich übernehme sehr gerne wieder die Schirmherrschaft für dieses Ereignis“, sagte Landrat Ludger Weskamp am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Turm. Dass die Oberhavel Kliniken auch dieses Jahr wieder als Premium-Partner des Gesundheitstages mit von der Partie sind, sei für ihn ein Beweis, dass das Thema Gesundheit im Kreis ganz groß geschrieben werde. „Der Gesundheitstag“, so Ludger Weskamp, „ist ein Symbol, wie wichtig uns dieses Thema ist.“ Gemessen an der Situation im Land Brandenburg sei die Gesundheitsvorsorge in Oberhavel gut. Das gelte ebenso für den Norden. Auch dort sei die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet. Allerdings müsse man einräumen, dass aufgrund der großen Fläche die Wege dort mitunter sehr weit sein können. „Gesundheit“, so der Landrat, „ist Vertrauenssache.“ Deshalb finde er es gut, dass die Leute beim Gesundheitstag persönlich mit Medizinern und Gesundheitsexperten ins Gespräch kommen können und sich mit ihren Fragen nicht durch die Anonymität des Internets klicken müssen.

Er sei vor dem 1. Gesundheitstag im vergangenen Jahr skeptisch gewesen, ob eine solche Veranstaltung von der breiten Masse angenommen wird, meinte Detlef Troppens. Umso mehr habe ihn der Erfolg überrascht. Das Konzept dieses Tages, so der Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, scheine aufgegangen zu sein. Tausende Besucher seien der Beweis, dass die Synthese aus Markt, Messe und Fachvorträgen funktioniere. Auch dieses Jahr werden die Leute an zahlreichen Ständen die Möglichkeit haben, Gesundheit anzufassen, zu hinterfragen und in Form vielfältiger Informationen mitzunehmen. Dabei liege der Schwerpunkt auf der Früherkennung von Erkrankungen sowie auf der Prophylaxe. Darüber hinaus werden die Besucher wieder eine Reihe von Mit-mach-Angeboten vorfinden. Zum Beispiel werde demonstriert, wie man sich richtig die Hände wäscht. Mit der Hilfe von UV-Lampen werde nach dem Waschen sichtbar gemacht, welche Bereiche der Hände womöglich noch nicht ausreichend gesäubert wurden. Statt des im vorigen Jahr ausgestellten Modells eines begehbaren Darms, werde es diesmal ein überdimensional großes Modell einer Brust geben, das dazu beitragen wird, die Problematik der Früherkennung von Brustkrebs zu verdeutlichen. Mit Ultraschallgeräten wird zudem der Verkalkungsgrad von Blutgefäßen festgestellt.

„Ich freue mich, dass wir den Gesundheitstag wieder bei uns ausrichten dürfen“, sagte Kay Duberow. Die Turm-Erlebniscity, so der Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg GmbH, sei ein Haus des Sports. Insofern passe der Gesundheitstag sehr gut an diesen Ort. Die Turm-Erlebniscity sei zentral gelegen, verfüge über zahlreiche Parkplätze und könne auch eine vielfältige gastronomische Versorgung anbieten.

Der Eintritt wird erneut frei sein. „Gemessen an dem, was zum Gesundheitstag an geballter Medizinervielfalt und Gesundheitskompetenz geboten wird“, so Kay Duberow, ist das ein Preis-Leistungsverhältnis, dass kaum zu toppen ist.“ Und das alles ohne lange im Wartezimmer sitzen zu müssen.

Maskottchen des Gesundheitstages wird übrigens ein grüner Apfel sein. Und auch die Kremmener Erntekönigin, die ebenfalls in die Turm-Erlebnsicity kommen wird, wirbt neben ihrem Lächeln mit einem knackigen Apfel in der Hand für viele Besucher.

Von Bert Wittke