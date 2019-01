Oberhavel

Das zurückliegende Jahr war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Oberhavelklinik in Oranienburg ein geburtenreiches Jahr: 811 Geburten, bei denen insgesamt 816 Kinder zur Welt kamen, begleitete das Klinikteam. 404 Jungen und 412 Mädchen erblickten das Licht der Welt in Oranienburg, darunter gab es fünf Zwillingspärchen.

Welche Jungen- und Mädchennamen waren am beliebtesten?

In der Gunst der Vornamen standen bei den Jungen Ben, Oskar, Elias, Henry, Louis und Paul ganz oben, bei den Mädchen waren es Emma, Hanna, Maria, Luisa, Johanna und Mia.

Seit acht Jahren „Babyfreundliches Krankenhaus“

„Mittlerweile sind die Oberhavel Kliniken seit mehr als acht Jahren ein zertifiziertes ‚Babyfreundliches Krankenhaus‘. In diesem Frühjahr werden wir uns wieder dieser Herausforderung stellen, um uns erneut rezertifizieren zu lassen“, sagt Dr. med. Elke Keil, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir auch im Jahre 2018 wieder über 800 Geburten in der Frauenklinik Oranienburg hatten. 811 Elternpaare brachten uns ihr Vertrauen entgegen. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken“, so die Chefärztin.

Entbindungen ab 32. Schwangerschaftswoche möglich

In der Oranienburger Klinik können Schwangere ab der 32. Schwangerschaftswoche entbunden werden. Zur Versorgung der Neugeborenen sind rund um die Uhr Kinderärzte vor Ort, die Geburtshilfestation befindet sich zudem in unmittelbarer Nachbarschaft der Kinder- und Jugendmedizin-Abteilung. Auch zu früh oder krank geborene Babys können somit auf kürzestem Wege optimal versorgt werden.

Neonatologie für Frühgeborene

Ein besonders ausgestatteter neonatologischer Bereich, der wegen der größtmöglichen Nähe von Mutter und Kind direkt in die Geburtsklinik eingebunden wurde, dient der speziellen Pflege von Frühgeborenen sowie der Intensivbeobachtung und Behandlung von Neugeborenen, die durch Schwangerschaft oder Geburt gefährdet oder anpassungsgestört sind. Hier können Frühgeborene ab der 33. Schwangerschaftswoche betreut werden.

Erste Geburtsklinik Brandenburgs mit Qualitätssiegel

Die Klinik Oranienburg wurde 2010 als erste Geburtsklinik des Landes Brandenburg mit dem Qualitätssiegel „Babyfreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet. Die Verleihung dieses Qualitätssiegels ist ein Beleg für die Betreuungsqualität der Geburtshilfe im Oranienburger Krankenhaus nach internationalen Standards von WHO und UNICEF, da dabei unter anderem die Bindung zwischen Eltern und Kind, die Entwicklung der Neugeborenen sowie das Stillen erfolgreich gefördert wird.

Jeden Monat Informationsabende für werdende Eltern

Jeweils jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat findet in der Klinik Oranienburg um 19 Uhr ein Informationsabend für werdende Eltern statt. Im Anschluss daran können Kreißsaal, Wochenstation sowie der integrierte neonatologische Bereich besichtigt werden.

Elternschule kümmert sich um frischgebackene Eltern

In der Elternschule erfahren werdende und frisch gebackene Mütter und Väter zudem alles, was für das Wohlergehen ihres Babys wichtig ist. Die Still- und Laktationsberaterin Christine Aulfes vermittelt Informationen zur Ernährung, Pflege und Betreuung des Neugeborenen und weiß, was man darüber hinaus noch alles tun kann, damit es dem Baby gut geht. Zum kostenlosen Kursangebot der Elternschule gehören ein Babymassagekurs, die Tragetuchschule, ein Säuglingspflegekurs sowie Informationsabende zum Stillen, der Stillgruppentreff und die Stillsprechstunde. Voranmeldungen für die Elternschule sind nötig und telefonisch unter 03301/66-1088 möglich.

Auch physiotherapeutische Abteilung mit Kinderangeboten

Auch die physiotherapeutische Abteilung der Klinik hält eigens für die Kleinen ständig Angebote bereit, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen und die gesunde Entwicklung unterstützen. So gibt es beispielsweise Massagekurse für Babys. oder einen Babygymnastik-Kurs. Die Anmeldung für diese Angebote ist ab der Geburt montags bis donnerstags von 12 bis 13 Uhr direkt vor Ort möglich. Informationen dazu gibt es zu diesen Zeiten unter der Telefonnummer 03301/66-1190.

