Mit einem renitenten Drogenkonsumenten bekamen es die Beamten der Polizei am Dienstagabend in der Spandauer Allee in Hennigsdorf zu tun. Am Ende der Begegnung befand sich der 21-Jährige zur Abwehr weiterer Gefahr sowie der Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichem Gewahrsam.

Mit Cannabis-Tütchen unterwegs

Zuvor waren den Beamten bei der Kontrolle des 21-Jährigen zwei Tüten in die Hände gefallen, die Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis, enthielten. Bei der Durchsuchung seiner Person leistete der junge Mann deutlichen Widerstand und rempelte die Beamten unter anderem an. Daraufhin wurden ihm Handfesseln angelegt und der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Keine weiteren Drogen in der Wohnung

Bei einer weiteren Durchsuchung vor der Fahrt zur Polizeiinspektion im Streifenwagen fanden die Beamten dann zwei weitere Tüten mit Restmengen von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der Wohnung des Mannes wurden keine weiteren Betäubungsmittel festgestellt.

Zwei Anzeigen aufgenommen

Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Von MAZonline