28-Jährige mit drei Stichwunden im Bauch

Oranienburg. Eine 28-jährige Frau erschien am Gründonnerstag gegen 18.20 Uhr mit drei Stichverletzungen im Unterbauch bei einem 25-jährigen Bekannten in Oranienburg. Dieser übernahm daraufhin die Erstversorgung und wählte im Anschluss den Notruf.

Frau kann sich an nichts erinnern

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergab die Befragung der Frau keine Hinweise, die zur Klärung des Sachverhaltes hätten beitragen können. Die 28-Jährige habe behauptet, keine Erinnerung an den Vorfall zu haben. Sie äußerte lediglich, dass sie am Potsdamer Platz in Berlin war und im Anschluss mit der Bahn nach Oranienburg gefahren sei. Die Einstichwunden waren nach ärztlicher Untersuchung im Krankenhaus Oranienburg oberflächlich, etwa fünf bis zehn Millimeter tief.

Polizei bezweifelt Angriff auf die 28-Jährige

Während der anschließenden Zeugenvernehmung machte die Frau verwirrte, nicht stimmige Angaben. Die Blutspuren am Shirt wiesen zudem keine Übereinstimmung mit den Stichverletzungen auf. Die Geschädigte ist psychiatrisch vorbelastet, so dass laut Polizei angenommen werden müsse, dass kein Angriff auf die Frau stattgefunden hat. Die 28-Jährige wurde nach der ärztlichen Versorgung und der polizeilichen Vernehmung in die Obhut ihres Bekannten entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

